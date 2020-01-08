Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – шесть, Латакия – три, Хама – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Хама – шесть, Идлиб – четыре, Латакия – 1", - говорится в сообщении.