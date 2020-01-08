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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-08T14:42+0300
https://ria.ru/20200108/1563186367.html
Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/154886/16/1548861685_0:201:2017:1335_1036x0_80_0_0_05013114659ca4a1ff3a8b670d7e4758.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии

14:42 08.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии
На передовой позиции армии САР в горной Латакии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 19 нарушений, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – шесть, Латакия – три, Хама – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Хама – шесть, Идлиб – четыре, Латакия – 1", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел три гуманитарные акции - в населенном пункте Суран провинции Хама (выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,2 тонны), в населенном пункте Эль-Мушрафа провинции Ракка (выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны) и в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор (выдано 100 продовольственных наборов общим весом почти полтонны).
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Война в СирииСирияРоссияВ мире
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