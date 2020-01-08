Metallica пожертвует более полумиллиона долларов на борьбу с пожарами

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Группа Metallica пообещала пожертвовать более 500 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, сообщает Rolling Stone.
"Мы потрясены новостями о лесных пожарах, охвативших миллионы акров по всей Австралии, — говорится в их заявлении. — Последовавшие за этим разрушительные последствия для всех жителей, животных, окружающей среды и невероятной природы Австралии поистине душераздирающи".
"Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и сделайте все возможное, чтобы помочь, поскольку мы, вместе с нашим фондом All Within My Hands, обещаем 750 000 долларов NSW Rural Fire Service и the Country Fire Authority (пожарные организации в Австралии, – Прим. ред.)", — призвали музыканты.
В результате широкомасштабных пожаров в Австралии были разрушены почти 2000 домов и целые города. По меньшей мере 25 человек и около одного миллиарда животных погибли. Это бедствие уничтожило почти треть коал в Новом Южном Уэльсе.
Несколько других знаменитостей, в том числе Элтон Джон, Кит Урбан и Николь Кидман, пообещали пожертвовать Австралии средства для ликвидации последствий лесных пожаров.
6 ноября 2019, 21:51КультураMetallica перевела 100 тысяч долларов в помощь пострадавшим от пожаров