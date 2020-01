Metallica пожертвует более полумиллиона долларов на борьбу с пожарами

"Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и сделайте все возможное, чтобы помочь, поскольку мы, вместе с нашим фондом All Within My Hands, обещаем 750 000 долларов NSW Rural Fire Service и the Country Fire Authority (пожарные организации в Австралии, – Прим. ред.)", — призвали музыканты.