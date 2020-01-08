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Культура
2020-01-08T13:23+0300
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Metallica пожертвует более полумиллиона долларов на борьбу с пожарами
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РИА Новости

Metallica пожертвует более полумиллиона долларов на борьбу с пожарами

13:23 08.01.2020
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© AP Photo / Invision/Barry BrecheisenУчастники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане
© AP Photo / Invision/Barry Brecheisen
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Группа Metallica пообещала пожертвовать более 500 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, сообщает Rolling Stone.
"Мы потрясены новостями о лесных пожарах, охвативших миллионы акров по всей Австралии, — говорится в их заявлении. — Последовавшие за этим разрушительные последствия для всех жителей, животных, окружающей среды и невероятной природы Австралии поистине душераздирающи".
"Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и сделайте все возможное, чтобы помочь, поскольку мы, вместе с нашим фондом All Within My Hands, обещаем 750 000 долларов NSW Rural Fire Service и the Country Fire Authority (пожарные организации в Австралии, – Прим. ред.)", — призвали музыканты.
В результате широкомасштабных пожаров в Австралии были разрушены почти 2000 домов и целые города. По меньшей мере 25 человек и около одного миллиарда животных погибли. Это бедствие уничтожило почти треть коал в Новом Южном Уэльсе.
Несколько других знаменитостей, в том числе Элтон Джон, Кит Урбан и Николь Кидман, пообещали пожертвовать Австралии средства для ликвидации последствий лесных пожаров.
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6 ноября 2019, 21:51Культура
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