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В Саратове два человека погибли при пожаре в пятиэтажке
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РИА Новости

В Саратове два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

10:13 08.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщило в среду областное управление СК РФ.
По предварительным данным, во вторник около 23.00 (22.00 мск) жители пятиэтажки на улице Моторной в Ленинском районе Саратова заметили возгорание в одной из квартир на пятом этаже. Также из-за возгорания оплавилась пластиковая труба отопления, и квартиру затопило горячей водой. Спустя время пожар и подтопление удалось локализовать.
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"Внутри квартиры обнаружены тела 50-летнего мужчины и 43-летней женщины со следами термического воздействия. Следователями СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Очаг возгорания располагался на диване. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении.
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СаратовПроисшествия
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