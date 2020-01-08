В Саратове два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

По предварительным данным, во вторник около 23.00 (22.00 мск) жители пятиэтажки на улице Моторной в Ленинском районе Саратова заметили возгорание в одной из квартир на пятом этаже. Также из-за возгорания оплавилась пластиковая труба отопления, и квартиру затопило горячей водой. Спустя время пожар и подтопление удалось локализовать.