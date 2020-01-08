Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Twitter телеканала Press TV появилось видео ракетного удара, нанесенного по военной базе США "Айн-аль-Асад" на западе Ирака.
🔴 🇮🇷 JUST IN 🇮🇷 🔴— Press TV (@PressTV) 7 января 2020 г.
PRESS TV EXCLUSIVE
First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG
Ранее иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удар по американской авиабазе в Ираке, уточнив, что это месть за убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани.
По информации иранского агентства Tansim, по базе "Айн-аль-Асад" выпущено более 35 ракет. Как сообщил источник в службе безопасности Ирака, на базу обрушилось более девяти ударов.
Реакция властей США
Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Соединенные Штаты примут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе. Данные о пострадавших или разрушениях от иранских ракет на американской базе в Ираке у Пентагона на данный момент отсутствуют.
По словам пресс-секретаря американского президента Стефани Гришэм, Дональд Трамп проинформирован об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию.
Убийство генерала Сулеймани
В начале 2020 года Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был уничтожен глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани рассказал, что страна имеет 13 сценариев мести США. В ответ на это высказывание Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
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