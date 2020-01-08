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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T04:40+0300
https://ria.ru/20200108/1563175405.html
Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156311/49/1563114963_0:152:3370:2048_1036x0_80_0_0_642a5655eec2752fe2b958b5a64177ef.jpg
РИА Новости

Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США

04:40 08.01.2020
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Twitter телеканала Press TV появилось видео ракетного удара, нанесенного по военной базе США "Айн-аль-Асад" на западе Ирака.
Ранее иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удар по американской авиабазе в Ираке, уточнив, что это месть за убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани.
По информации иранского агентства Tansim, по базе "Айн-аль-Асад" выпущено более 35 ракет. Как сообщил источник в службе безопасности Ирака, на базу обрушилось более девяти ударов.

Реакция властей США

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Соединенные Штаты примут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе. Данные о пострадавших или разрушениях от иранских ракет на американской базе в Ираке у Пентагона на данный момент отсутствуют.
Newsweek сообщает, что удары по базам США были нанесены крылатыми ракетами и баллистическими ракетами малого радиуса действия. CNN уточнил, что США и Ирак проводят консультации "на самом высоком уровне" после случившегося.
По словам пресс-секретаря американского президента Стефани Гришэм, Дональд Трамп проинформирован об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию.
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Убийство генерала Сулеймани

В начале 2020 года Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был уничтожен глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани рассказал, что страна имеет 13 сценариев мести США. В ответ на это высказывание Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
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Популярные комментарии
дрявый зонтик пво сша раскрыт во всей красе.ну невидит он ничего.
8 января, 05:13
пппавел попов
5431002
хваленая петриот опять проспала ну бывает неработает а вы покупайте
8 января, 05:12
пппавел попов
5140002
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