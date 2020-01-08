Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США

По информации иранского агентства Tansim, по базе "Айн-аль-Асад" выпущено более 35 ракет. Как сообщил источник в службе безопасности Ирака, на базу обрушилось более девяти ударов.

Реакция властей США

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Соединенные Штаты примут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе. Данные о пострадавших или разрушениях от иранских ракет на американской базе в Ираке у Пентагона на данный момент отсутствуют.