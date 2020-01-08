Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV заявил, что удар по американским объектам в Ираке стал ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
Телеканал сообщил в Twitter, что появились первые кадры, на которых виден запуск ракет по американской авиабазе "Эйн-аль-Асад" на западе Ирака, который стал "ответом на убийство генерала Сулеймани".
🔴 🇮🇷 JUST IN 🇮🇷 🔴— Press TV (@PressTV) 7 января 2020 г.
PRESS TV EXCLUSIVE
First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG
По данным Press TV, после удара прозвучали сирены, в воздух поднялись вертолеты США, был активирован сигнал тревоги. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил США о "более сокрушительных" ударах в случае ответной атаки.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.