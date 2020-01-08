Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани

По данным Press TV, после удара прозвучали сирены, в воздух поднялись вертолеты США, был активирован сигнал тревоги. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил США о "более сокрушительных" ударах в случае ответной атаки.

Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.