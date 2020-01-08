Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-08T08:14+0300
https://ria.ru/20200108/1563010143.html
Лучшие друзья спутника. Кто создает таинственные фигуры на земле
https://cdn22.img.ria.ru/images/156294/83/1562948327_74:0:3256:1790_1036x0_80_0_0_62d1426e32d0488e04249148007647ac.jpg
РИА Новости

Лучшие друзья спутника. Кто создает таинственные фигуры на земле

08:00 08.01.2020 (обновлено: 08:14 08.01.2020)
208
© Google / CNES / Airbus, Maxar TechnologiesОзеро в форме фигуры человека в штате Сан-Паулу, Бразилия. Его заметили на снимках со спутника интернет-пользователи. Кто и зачем его создал, неизвестно, так как водоем расположен на частных землях.
Озеро в форме фигуры человека в штате Сан-Паулу, Бразилия. Его заметили на снимках со спутника интернет-пользователи. Кто и зачем его создал, неизвестно, так как водоем расположен на частных землях.
© Google / CNES / Airbus, Maxar Technologies
Озеро в форме фигуры человека в штате Сан-Паулу, Бразилия. Его заметили на снимках со спутника интернет-пользователи. Кто и зачем его создал, неизвестно, так как водоем расположен на частных землях.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Недавно ученые обнаружили на горном плато Наска 143 новых геоглифа — гигантские геометрические фигуры и изображения животных. Кто и зачем их создал, неизвестно. Странные знаки, различимые из-за циклопических размеров только с большой высоты, появляются и в наши дни. О самых необычных древних и современных геоглифах — в подборке РИА Новости.

Таинственные знаки в пустыне

На снимках со спутников в ливийской части Сахары видны странные круги и шестигранники. Диаметр некоторых достигает одного километра. То, что из космоса кажется посланием инопланетянам, на самом деле — искусственные оазисы, появившиеся здесь благодаря особой системе ирригации. Речь идет о сельскохозяйственных полях Эль-Джауф.
В этом регионе почти не бывает осадков: не больше 2,5 миллиметра в год. Поэтому воду добывают из находящихся на большой глубине водоносных горизонтов. В центре предполагаемых посевов выкапывают артезианский колодец, сверху устанавливают горизонтальную трубу с множеством отверстий. Эта "лейка" движется благодаря давлению воды и увлажняет почву по кругу. Так и образуются странные фигуры, видимые из космоса.
Артезианские воды — невозобновляемый ресурс, в Сахаре в ближайшее столетие они иссякнут, полагали ученые еще совсем недавно. Однако снимки, сделанные со спутника в 2013 году, показали: некоторые из подземных резервуаров Сахары ежегодно пополняются — примерно на 40 процентов годовой добычи. А значит, при грамотном управлении воды в пустыне хватит надолго.
© JAXA/ESA, NASA/http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=89341&src=eoa-iotdИрригационная система, Эль-Джауф, Ливия. За счет особого способа полива получаются круглые поля. Цвет поля зависит от сельскохозяйственной культуры, которая на нем выращивается. Из-за сложного переплетения труб ирригационная система на снимках со спутника напоминает по форме снежинки (в верхнем левом углу).
Ирригационная система, Эль-Джауф, Ливия
© JAXA/ESA, NASA/http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=89341&src=eoa-iotd
Ирригационная система, Эль-Джауф, Ливия. За счет особого способа полива получаются круглые поля. Цвет поля зависит от сельскохозяйственной культуры, которая на нем выращивается. Из-за сложного переплетения труб ирригационная система на снимках со спутника напоминает по форме снежинки (в верхнем левом углу).

Озеро в озере

Озеро Кетелмер в Нидерландах считается одним из самых чистых водоемов Западной Европы. Хотя по нему ходят небольшие яхты и корабли, а ближайшие заводы еще недавно сливали отработанные воды, токсичных отходов и загрязненного ила практически нет. Разгадка проста: весь отравляющий мусор сконцентрирован в резервуаре Эйсселог, созданном посреди водоема. На снимках со спутника он выглядит как озеро внутри озера.
Эйсселог построили в 1999 году. Это круговая дамба диаметром один километр, возвышающаяся над поверхностью озера на десять метров. Глубина — 45 метров. Внутренние стенки покрыты пленкой, которая предотвращает утечку токсичных отходов в водоем или грунтовые воды.
© NASA World WindЭйсселог в Нидерландах (снимок со спутника). Внутреннее озеро на самом деле — резервуар для токсичных отходов. Благодаря этому озеро Кетелмер остается чистым.
Эйсселог в Нидерландах (снимок со спутника)
© NASA World Wind
Эйсселог в Нидерландах (снимок со спутника). Внутреннее озеро на самом деле — резервуар для токсичных отходов. Благодаря этому озеро Кетелмер остается чистым.

Человекообразное озеро

В бразильском штате Сан-Паулу, недалеко от города Бауру, есть огромное озеро в форме человека с высоко поднятыми руками. Однако это видно только на снимках со спутника (один из них — в начале статьи).
В его искусственном происхождении практически никто не сомневается, но кто и когда его создал, неизвестно. И в ближайшее время вряд ли удастся найти ответы на эти вопросы: человекообразное озеро находится на территории частной фермы, хозяева которой ни с кем не идут на контакт.
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация
24 марта 2019, 11:47РИА Наука
Ученые запустили в космос рой из 100 миниатюрных спутников

Надписи из деревьев

Древние геоглифы, например, на плато Наско, датируемые VI-I веками до нашей эры, вызывают у ученых массу вопросов. Споры о том, кто, как и зачем их создал, не утихают до сих пор.
Вероятно, через несколько сотен лет у наших потомков вызовут такое же недоумение огромные надписи из деревьев, встречающие во многих частях России. Чаще всего это лозунги советского периода. На снимках со спутника можно прочитать: "Ленину сто лет" (Курганская и Воронежская области, Башкирия), "Ленин" (Омская, Челябинская, Пензенская и Вологодская области), "СССР" (Кировская, Ивановская, Кемеровская области, Башкирия) и "День Победы" (Белгородская и Воронежская области, Карачаево-Черкесия).
© OpenStreetMapНадпись из деревьев около села Новая Чигла в Воронежской области (вид со спутника)
Надпись из деревьев, вид со спутника
© OpenStreetMap
Надпись из деревьев около села Новая Чигла в Воронежской области (вид со спутника)
Этим геоглифам около полувека. И они поистине гигантские. Так, надпись "Ленину сто лет" в Звериноголовском районе Курганской области тянется на 600 метров. Для нее потребовалось почти 40 тысяч саженцев.
Спутник на Земной орбите. Архивное фото
11 августа 2017, 10:06
В России ученые помогут военным спутникам видеть сквозь облака и под землей
211000
Обсудить 0
РИА НаукаЗападная ЕвропаРеспублика БашкортостанСахараЗемля - РИА НаукаМоскваВоронежская областьБразилияРоссияКурганская область
Рекомендуем
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Строительство газопровода Турецкий поток
Газовое кольцо замыкается: Россия и Турция запустили новый газопровод
Кадр из фильма Монстр
Нарочно не придумаешь: уголовные дела, взятые за основу фильмов
LIVE: Крушение самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер
Световая инсталляция на набережной в Ялте
Импичмент, революции, война — что ждет мир в 2020-м
Истребитель ВВС США
СМИ: самолет ВВС США уничтожен на базе в Ираке в ходе удара Ирана
Рождественская вечеринка в Доминикане
Как живут самые счастливые люди. Правила отдыха в Доминикане
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
Стало известно, что скрывает от пассажиров экипаж круизного судна
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии
Рига
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Добыча нефти
Нефть WTI взлетела в цене после иранских ударов по американским базам
Хуан Гуаидо
Власти Аргентины отказались признавать посла Гуаидо
Так Юля выглядела, когда ее нашли в Красноярске
Истории пропавших без вести, которых нашли спустя годы
Молодая пара в кровати со смартфонами
Они разрушат этот мир: пугающее поколение Z
70-й Венецианский кинофестиваль. День седьмой
Что общего у Оззи, Тильды, Колина? Каковы люди, родившиеся в год Крысы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране
08:47Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"
08:35При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, сообщили СМИ
08:26В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
08:26В аэропорту Тегерана тушат обломки упавшего украинского самолета
08:22При крушении украинского лайнера в Иране никто не выжил
08:18Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране
08:05МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет
08:01Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
07:58Признавшийся в растрате республиканец Хантер ушел из конгресса США
07:57Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за столетие
07:53Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера
07:52Посольство России в Тегеране выясняет данные о погибших на самолете
07:50СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
07:45Опубликованы фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
07:44К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики
07:33В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5
07:27Разбившийся в Иране лайнер перестал передавать сигналы через 2 минуты
07:22В минавиации Ирана уточнили количество пассажиров рухнувшего самолета
07:20Киевский аэропорт не владеет информацией о крушении самолета в Иране
Лента новостейМолния