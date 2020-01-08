Лучшие друзья спутника. Кто создает таинственные фигуры на земле

Озеро в форме фигуры человека в штате Сан-Паулу, Бразилия. Его заметили на снимках со спутника интернет-пользователи. Кто и зачем его создал, неизвестно, так как водоем расположен на частных землях.

Озеро в форме фигуры человека в штате Сан-Паулу, Бразилия. Его заметили на снимках со спутника интернет-пользователи. Кто и зачем его создал, неизвестно, так как водоем расположен на частных землях.

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Недавно ученые обнаружили на горном плато Наска 143 новых геоглифа — гигантские геометрические фигуры и изображения животных. Кто и зачем их создал, неизвестно. Странные знаки, различимые из-за циклопических размеров только с большой высоты, появляются и в наши дни. О самых необычных древних и современных геоглифах — в подборке РИА Новости.

Таинственные знаки в пустыне

На снимках со спутников в ливийской части Сахары видны странные круги и шестигранники. Диаметр некоторых достигает одного километра. То, что из космоса кажется посланием инопланетянам, на самом деле — искусственные оазисы, появившиеся здесь благодаря особой системе ирригации. Речь идет о сельскохозяйственных полях Эль-Джауф.

В этом регионе почти не бывает осадков: не больше 2,5 миллиметра в год. Поэтому воду добывают из находящихся на большой глубине водоносных горизонтов. В центре предполагаемых посевов выкапывают артезианский колодец, сверху устанавливают горизонтальную трубу с множеством отверстий. Эта "лейка" движется благодаря давлению воды и увлажняет почву по кругу. Так и образуются странные фигуры, видимые из космоса.

Артезианские воды — невозобновляемый ресурс, в Сахаре в ближайшее столетие они иссякнут, полагали ученые еще совсем недавно. Однако снимки, сделанные со спутника в 2013 году, показали : некоторые из подземных резервуаров Сахары ежегодно пополняются — примерно на 40 процентов годовой добычи. А значит, при грамотном управлении воды в пустыне хватит надолго.

© JAXA/ESA, NASA/http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=89341&src=eoa-iotd Ирригационная система, Эль-Джауф, Ливия. За счет особого способа полива получаются круглые поля. Цвет поля зависит от сельскохозяйственной культуры, которая на нем выращивается. Из-за сложного переплетения труб ирригационная система на снимках со спутника напоминает по форме снежинки (в верхнем левом углу). © JAXA/ESA, NASA/http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=89341&src=eoa-iotd Ирригационная система, Эль-Джауф, Ливия. За счет особого способа полива получаются круглые поля. Цвет поля зависит от сельскохозяйственной культуры, которая на нем выращивается. Из-за сложного переплетения труб ирригационная система на снимках со спутника напоминает по форме снежинки (в верхнем левом углу).

Озеро в озере

Озеро Кетелмер в Нидерландах считается одним из самых чистых водоемов Западной Европы. Хотя по нему ходят небольшие яхты и корабли, а ближайшие заводы еще недавно сливали отработанные воды, токсичных отходов и загрязненного ила практически нет. Разгадка проста: весь отравляющий мусор сконцентрирован в резервуаре Эйсселог, созданном посреди водоема. На снимках со спутника он выглядит как озеро внутри озера.

Эйсселог построили в 1999 году. Это круговая дамба диаметром один километр, возвышающаяся над поверхностью озера на десять метров. Глубина — 45 метров. Внутренние стенки покрыты пленкой, которая предотвращает утечку токсичных отходов в водоем или грунтовые воды.

© NASA World Wind Эйсселог в Нидерландах (снимок со спутника). Внутреннее озеро на самом деле — резервуар для токсичных отходов. Благодаря этому озеро Кетелмер остается чистым. © NASA World Wind Эйсселог в Нидерландах (снимок со спутника). Внутреннее озеро на самом деле — резервуар для токсичных отходов. Благодаря этому озеро Кетелмер остается чистым.

Человекообразное озеро

В бразильском штате Сан-Паулу, недалеко от города Бауру, есть огромное озеро в форме человека с высоко поднятыми руками. Однако это видно только на снимках со спутника (один из них — в начале статьи).

В его искусственном происхождении практически никто не сомневается, но кто и когда его создал, неизвестно. И в ближайшее время вряд ли удастся найти ответы на эти вопросы: человекообразное озеро находится на территории частной фермы, хозяева которой ни с кем не идут на контакт.

Надписи из деревьев

Древние геоглифы, например, на плато Наско, датируемые VI-I веками до нашей эры, вызывают у ученых массу вопросов. Споры о том, кто, как и зачем их создал, не утихают до сих пор.

Вероятно, через несколько сотен лет у наших потомков вызовут такое же недоумение огромные надписи из деревьев, встречающие во многих частях России. Чаще всего это лозунги советского периода. На снимках со спутника можно прочитать: "Ленину сто лет" (Курганская и Воронежская области, Башкирия), "Ленин" (Омская, Челябинская, Пензенская и Вологодская области), "СССР" (Кировская, Ивановская, Кемеровская области, Башкирия) и "День Победы" (Белгородская и Воронежская области, Карачаево-Черкесия).

© OpenStreetMap Надпись из деревьев около села Новая Чигла в Воронежской области (вид со спутника) © OpenStreetMap Надпись из деревьев около села Новая Чигла в Воронежской области (вид со спутника)