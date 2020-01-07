МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Представитель МИД Австрии Петер Гушельбауэр опроверг причастность России и Турции к кибератакам на внешнеполитическое ведомство, сообщила телерадиокомпания ORF.
Накануне МВД и МИД страны сообщили, что подверглись хакерским атакам. Власти не исключили, что за этим может стоять некое государство. После этого в австрийском издании Kronen Zeitung появились сообщения о причастности России к инциденту.
Как отметил Гушельбауэр, сообщения о "российском следе" являются чистой спекуляцией.
Ранее посол России в Австрии также исключил причастность Москвы к кибератакам. По словам дипломата, материал Kronen Zeitung является примером распространения фейковых новостей. Глава дипмиссии также отметил, что издание не привело ни одного факта, подтверждающего, что за кибератаками стоит Россия.
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