МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам

Ранее посол России в Австрии также исключил причастность Москвы к кибератакам. По словам дипломата, материал Kronen Zeitung является примером распространения фейковых новостей. Глава дипмиссии также отметил, что издание не привело ни одного факта, подтверждающего, что за кибератаками стоит Россия.