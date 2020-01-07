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Медиавойны
2020-01-07T23:13+0300
https://ria.ru/20200107/1563173007.html
МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам
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РИА Новости

МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам

23:05 07.01.2020 (обновлено: 23:13 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Представитель МИД Австрии Петер Гушельбауэр опроверг причастность России и Турции к кибератакам на внешнеполитическое ведомство, сообщила телерадиокомпания ORF.
Накануне МВД и МИД страны сообщили, что подверглись хакерским атакам. Власти не исключили, что за этим может стоять некое государство. После этого в австрийском издании Kronen Zeitung появились сообщения о причастности России к инциденту.
Как отметил Гушельбауэр, сообщения о "российском следе" являются чистой спекуляцией.
Ранее посол России в Австрии также исключил причастность Москвы к кибератакам. По словам дипломата, материал Kronen Zeitung является примером распространения фейковых новостей. Глава дипмиссии также отметил, что издание не привело ни одного факта, подтверждающего, что за кибератаками стоит Россия.
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МедиавойныМИД АвстрииТурцияАвстрияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Так не пора ли прикрывать такие издания распространяющие ложную информацию? С расследованием поиска инициатора, и финансирования. А после суд, с привлечением к наказанию! Пора уже на международном уровне разделить средства массовой информации по категориям, и сделать для них маркировку.
7 января, 23:46
АИАдгокин Ирв Ен
3700001
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