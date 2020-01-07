Мать погибшего при спасении женщины в Павлове объяснила поступок сына

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Мать Сергея Анучина, который погиб, защищая женщину от грабителя в Павлово, рассказала, что всегда учила его не быть трусом.

Вечером 3 января злоумышленник напал на женщину. Ее крики услышали двое молодых людей (17 и 18 лет). Нападавший попытался скрыться, но молодые люди догнали грабителя. В завязавшейся потасовке подозреваемый ударил их ножом и скрылся. Один из потерпевших скончался на месте, а 17-летний подросток был госпитализирован. На следующий день личность злоумышленника была установлена, его задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение аналогичных преступлений, 58-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".