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Мать погибшего при спасении женщины в Павлове объяснила поступок сына
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РИА Новости

Мать погибшего при спасении женщины в Павлове объяснила поступок сына

23:00 07.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Мать Сергея Анучина, который погиб, защищая женщину от грабителя в Павлово, рассказала, что всегда учила его не быть трусом.
Вечером 3 января злоумышленник напал на женщину. Ее крики услышали двое молодых людей (17 и 18 лет). Нападавший попытался скрыться, но молодые люди догнали грабителя. В завязавшейся потасовке подозреваемый ударил их ножом и скрылся. Один из потерпевших скончался на месте, а 17-летний подросток был госпитализирован. На следующий день личность злоумышленника была установлена, его задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение аналогичных преступлений, 58-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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По словам матери Сергея, он планировал отслужить в армии и после этого поступить в университет.
"Вообще он был добрый, помогал мне во всем, он один в семье", — приводит слова женщины РЕН ТВ.
Сергея похоронили накануне. В день похорон ему должно было исполниться 19 лет.
Глава СК Александр Бастрыкин распорядился подготовить документы для награждения заступившихся за женщину молодых людей.
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