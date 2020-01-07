Американские журналисты раскритиковали Белый дом за непрозрачность

"Президент Трамп вчера встречался с заместителем министра обороны Саудовской Аравии в Белом доме, однако общественности ничего не было известно об этой встрече, пока саудовские власти не опубликовали сегодня заявление", - говорится в распространенном во вторник документе за подписью президента ассоциации Джонатана Карла.

По его словам, информация о встрече с представителем другого государства в Белом доме как минимум должна быть в графике, а по ее итогам должно быть хотя бы краткое сообщение о ней.