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Американские журналисты раскритиковали Белый дом за непрозрачность
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РИА Новости

Американские журналисты раскритиковали Белый дом за непрозрачность

22:33 07.01.2020 (обновлено: 22:34 07.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Ассоциация корреспондентов Белого дома раскритиковала его за недостаточную прозрачность в связи с отсутствием информации о встрече президента Дональда Трампа с замминистра обороны Саудовской Аравии принцем Халедом бин Сальманом.
"Президент Трамп вчера встречался с заместителем министра обороны Саудовской Аравии в Белом доме, однако общественности ничего не было известно об этой встрече, пока саудовские власти не опубликовали сегодня заявление", - говорится в распространенном во вторник документе за подписью президента ассоциации Джонатана Карла.
По его словам, информация о встрече с представителем другого государства в Белом доме как минимум должна быть в графике, а по ее итогам должно быть хотя бы краткое сообщение о ней.
"Это давно сложившаяся практика президентов от обеих партий. Вызывает беспокойство, что власти Саудовской Аравии более прозрачны, чем Белый дом в информировании о встрече с президентом в Овальном кабинете", - отмечается в письме Карла.
Через несколько минут после поступления этого письма Трамп опубликовал твит о встрече с саудовским заместителем министра.
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