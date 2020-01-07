В Ижевске в заброшенном доме нашли мальчика, пропавшего сутки назад

По данным ведомства, 6 января в полицию поступило заявление от родителей 11-летнего мальчика о его пропаже. Они сообщили правоохранителям, что их сын гостил у бабушки и не вернулся домой. По этому факту следствие организовало проверку.
"В ходе организованных полицейскими совместно со следователями СК России поисковых мероприятий мальчик обнаружен в заброшенном здании на улице Льва Толстого в Ижевске с телесными повреждениями, которые получил во время игры со сверстниками. Ребёнок госпитализирован в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время угрозы для его жизни нет", - говорится в сообщении СУСК по Удмуртии.
Ведомство отмечает, что следователи приступили к опросу детей, находившихся с пострадавшим в момент случившегося, и его родителей. "Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будут приняты все необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего", - сообщает следственное управление СКР по региону.
25 мая 2018, 08:00"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети