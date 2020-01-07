В Ижевске в заброшенном доме нашли мальчика, пропавшего сутки назад

УФА, 7 янв - РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Удмуртии обнаружили в заброшенном здании в Ижевске мальчика, пропавшего сутки назад, с травмами, полученными, предположительно, во время игры с друзьями, сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным ведомства, 6 января в полицию поступило заявление от родителей 11-летнего мальчика о его пропаже. Они сообщили правоохранителям, что их сын гостил у бабушки и не вернулся домой. По этому факту следствие организовало проверку.

"В ходе организованных полицейскими совместно со следователями СК России поисковых мероприятий мальчик обнаружен в заброшенном здании на улице Льва Толстого в Ижевске с телесными повреждениями, которые получил во время игры со сверстниками. Ребёнок госпитализирован в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время угрозы для его жизни нет", - говорится в сообщении СУСК по Удмуртии.