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В Ижевске в заброшенном доме нашли мальчика, пропавшего сутки назад
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РИА Новости

В Ижевске в заброшенном доме нашли мальчика, пропавшего сутки назад

22:28 07.01.2020 (обновлено: 22:29 07.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ
Автомобиль следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 7 янв - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии обнаружили в заброшенном здании в Ижевске мальчика, пропавшего сутки назад, с травмами, полученными, предположительно, во время игры с друзьями, сообщили в следственном управлении СКР по республике.
По данным ведомства, 6 января в полицию поступило заявление от родителей 11-летнего мальчика о его пропаже. Они сообщили правоохранителям, что их сын гостил у бабушки и не вернулся домой. По этому факту следствие организовало проверку.
"В ходе организованных полицейскими совместно со следователями СК России поисковых мероприятий мальчик обнаружен в заброшенном здании на улице Льва Толстого в Ижевске с телесными повреждениями, которые получил во время игры со сверстниками. Ребёнок госпитализирован в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время угрозы для его жизни нет", - говорится в сообщении СУСК по Удмуртии.
Ведомство отмечает, что следователи приступили к опросу детей, находившихся с пострадавшим в момент случившегося, и его родителей. "Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будут приняты все необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего", - сообщает следственное управление СКР по региону.
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Следственный комитет РФУдмуртияИжевскПроисшествия
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