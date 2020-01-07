ООН подтвердила постпредству Ирана, что США не выдадут визу Зарифу

ООН, 7 янв - РИА Новости. ООН уведомила постпредство Ирана о том, что - по данным США - главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу не дадут визу для участия в заседании СБ ООН, сообщили РИА Новости в иранской миссии.
"Вчера вечером мы были проинформированы ООН о том, что на основании информации, полученной от США, виза министру иностранных дел Зарифа для выступления в Совете безопасности не будет выдана", - сказал собеседник.
Он при этом указал, что в постпредстве Ирана не получили никаких уведомлений на этот счет от миссии США.
По словам собеседница, иранская сторона подала документы на визу 10 декабря – через день после того, как получила приглашение на участие в заседании СБ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что в вопросе выдачи визы Зарифу Вашингтон будет действовать в соответствии с обязательствами перед ООН.
США несколькими днями ранее ракетным ударом убили в Багдаде операцию влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США возмездие за убийство Сулеймани.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.
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