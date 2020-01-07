ООН подтвердила постпредству Ирана, что США не выдадут визу Зарифу

"Вчера вечером мы были проинформированы ООН о том, что на основании информации, полученной от США, виза министру иностранных дел Зарифа для выступления в Совете безопасности не будет выдана", - сказал собеседник.

Он при этом указал, что в постпредстве Ирана не получили никаких уведомлений на этот счет от миссии США.

По словам собеседница, иранская сторона подала документы на визу 10 декабря – через день после того, как получила приглашение на участие в заседании СБ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что в вопросе выдачи визы Зарифу Вашингтон будет действовать в соответствии с обязательствами перед ООН.

США несколькими днями ранее ракетным ударом убили в Багдаде операцию влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США возмездие за убийство Сулеймани.