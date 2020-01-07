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Экс-советник Белого дома опасается усиления ИГ* в Ираке
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РИА Новости

Экс-советник Белого дома опасается усиления ИГ* в Ираке

22:09 07.01.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, вероятно, усилит позиции террористической группировки ИГ* в Ираке, заявила РИА Новости бывший советник Белого дома по национальной безопасности Гвенит Тодд.
По словам экс-советника, иракские сунниты могут надеяться, что США защитят их от растущего шиитского и иранского господства. Однако когда сунниты поймут, что администрация Трампа не готова их защищать, число новобранцев ИГ* среди людей умеренных взглядов почти наверняка возрастет, объяснила Тодд.
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"Иракцы не из числа шиитов чувствуют, что у них серьезные проблемы, и сопротивляются. В такой ситуации грань между ИГ* и обычными оппозиционерами стирается", - считает специалист по нацбезопасности.
"ИГ* может получить выгоду от убийства Сулеймани", - резюмирует она.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
*Запрещенная в России террористическая организация
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
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Убийство иранского генерала обнажает слабость США
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампАдминистрация президента СШАИракИранСШАВ мире
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