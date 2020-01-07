Экс-советник Белого дома опасается усиления ИГ* в Ираке

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, вероятно, усилит позиции террористической группировки ИГ* в Ираке, заявила РИА Новости бывший советник Убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, вероятно, усилит позиции террористической группировки ИГ* в Ираке, заявила РИА Новости бывший советник Белого дома по национальной безопасности Гвенит Тодд.

По словам экс-советника, иракские сунниты могут надеяться, что США защитят их от растущего шиитского и иранского господства. Однако когда сунниты поймут, что администрация Трампа не готова их защищать, число новобранцев ИГ* среди людей умеренных взглядов почти наверняка возрастет, объяснила Тодд.

"Иракцы не из числа шиитов чувствуют, что у них серьезные проблемы, и сопротивляются. В такой ситуации грань между ИГ* и обычными оппозиционерами стирается", - считает специалист по нацбезопасности.

"ИГ* может получить выгоду от убийства Сулеймани", - резюмирует она.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.