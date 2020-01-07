В ООН прокомментировали невыдачу визы США главе МИД Ирана

"Генсек ООН и госсекретарь Помпео обсудили вчера ряд вопросов. По поводу конкретного случая с визой для министра иностранных дел (Ирана) Зарифа мы принимаем к сведению то, что сказал госсекретарь Помпео – он сказал на недавнем брифинге, что США будут свои исполнять обязательства в рамках соглашения с принимающей стороной", - сказал Дюжаррик.