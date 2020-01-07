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В ООН прокомментировали невыдачу визы США главе МИД Ирана
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РИА Новости

В ООН прокомментировали невыдачу визы США главе МИД Ирана

22:01 07.01.2020
23974
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ООН, 7 янв – РИА Новости. Соглашение с США, в том числе в вопросе выдачи виз представителям стран, намеревающимся посетить штаб-квартиру ООН, должно выполняться, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН и госсекретарь Помпео обсудили вчера ряд вопросов. По поводу конкретного случая с визой для министра иностранных дел (Ирана) Зарифа мы принимаем к сведению то, что сказал госсекретарь Помпео – он сказал на недавнем брифинге, что США будут свои исполнять обязательства в рамках соглашения с принимающей стороной", - сказал Дюжаррик.
"Мы считаем, что соглашение с принимающей стороной должно соблюдаться. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 16:18
Зариф считает, что США отказали ему в визе из-за страха
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что в вопросе выдачи визы Зарифу Вашингтон будет действовать в соответствии с обязательствами перед ООН.
Перед этим СМИ сообщили, что США отказали в визе Зарифу, который хотел приехать на заседание Совета Безопасности ООН в четверг. В постоянном представительстве Ирана при ООН РИА Новости сообщили, что миссия еще не получила каких-либо официальных уведомлений относительно визы главе иранского МИД.
Ранее США провели в Ираке операцию по устранению высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США возмездие за убийство Сулеймани.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
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Обсудить 6
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоАнтониу ГутеррешКасем СулейманиСтефан ДюжаррикМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Мы теперь видим, что из себя представляет Европа. если кому то нравится стоять на коленях и пресмыкаться вежливым голоском, то добро пожаловать в "великую европу". И флаг разноцветный не забудьте прихватить с собой.
7 января, 22:33
llevone2017
2200000
Я понял. Организация Объединённых Наций существует для того, чтобы раздавать комментарии.
7 января, 22:07
Андрей
1630200
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