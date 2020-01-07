Захарова рассказала, как ошибки США приводят к катастрофам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американские политики регулярно совершают ошибки, которые затем прикрывают "некими внешними факторами", Американские политики регулярно совершают ошибки, которые затем прикрывают "некими внешними факторами", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

Так дипломат прокомментировала публикацию письма командующего силами США Ираке Уильяма Сили. В распространенном прессой документе говорилось о начале "ухода" американских войск из Ирака по требованию местных властей, однако позже председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал это письмо ошибкой и черновиком, который не стоило публиковать.

По мнению Захаровой, американцы были вынуждены взять ответственность за свои действия, так как переложить вину на других в этом случае было невозможно.

Представитель МИД также отметила, что подобные ошибки Вашингтона приводили к серьезным последствиям. В частности, Захарова напомнила, как американский генерал Колин Пауэлл почти 20 лет назад принес на заседание Совбеза ООН пробирку с якобы разрабатываемым Ираком оружием массового поражения, что послужило поводом к вводу американских войск в Ирак.

"Совбез был против, никакой резолюции в одобрение, поддержку или легализацию американских действий принято не было, в том числе и благодаря усилиям России. <…> Та ошибка вылилась в целую цепочку катастроф в регионе, которые далее, прорвав все плотины, превратились в огромный поток катастроф", — заявила она в эфире радио " Комсомольская правда ".

Дипломат подчеркнула, что история знает множество таких случаев.

"Этих ошибок уже столько, что пора остановиться и задать вопрос: почему мировое сообщество, имея все мировые институты, находится в таком пассивном, ожидающем состоянии", — возмутилась она.

Захарова отметила, что подобное поведение США стало почти нормой.

Ближневосточное обострение

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в конце декабря американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии Ираке . В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу близ города Киркук . После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде, а затем Вашингтон провел спецоперацию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.

МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны. Иракский парламент проголосовал за вывод американского контингента, однако президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад потребует вывести войска.

Иран также счел убийство Сулеймани преступлением, Тегеран и Вашингтон пригрозили друг другу обменом ударами по военным объектам. Иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.