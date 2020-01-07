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2020-01-07T20:29+0300
https://ria.ru/20200107/1563171082.html
Захарова рассказала, как ошибки США приводят к катастрофам
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РИА Новости

Захарова рассказала, как ошибки США приводят к катастрофам

20:15 07.01.2020 (обновлено: 20:29 07.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американские политики регулярно совершают ошибки, которые затем прикрывают "некими внешними факторами", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала публикацию письма командующего силами США в Ираке Уильяма Сили. В распространенном прессой документе говорилось о начале "ухода" американских войск из Ирака по требованию местных властей, однако позже председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал это письмо ошибкой и черновиком, который не стоило публиковать.
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По мнению Захаровой, американцы были вынуждены взять ответственность за свои действия, так как переложить вину на других в этом случае было невозможно.
Представитель МИД также отметила, что подобные ошибки Вашингтона приводили к серьезным последствиям. В частности, Захарова напомнила, как американский генерал Колин Пауэлл почти 20 лет назад принес на заседание Совбеза ООН пробирку с якобы разрабатываемым Ираком оружием массового поражения, что послужило поводом к вводу американских войск в Ирак.
"Совбез был против, никакой резолюции в одобрение, поддержку или легализацию американских действий принято не было, в том числе и благодаря усилиям России. <…> Та ошибка вылилась в целую цепочку катастроф в регионе, которые далее, прорвав все плотины, превратились в огромный поток катастроф", — заявила она в эфире радио "Комсомольская правда".
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Дипломат подчеркнула, что история знает множество таких случаев.

"Этих ошибок уже столько, что пора остановиться и задать вопрос: почему мировое сообщество, имея все мировые институты, находится в таком пассивном, ожидающем состоянии", — возмутилась она.

Захарова отметила, что подобное поведение США стало почти нормой.

Ближневосточное обострение

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в конце декабря американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу близ города Киркук. После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде, а затем Вашингтон провел спецоперацию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
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Иран также счел убийство Сулеймани преступлением, Тегеран и Вашингтон пригрозили друг другу обменом ударами по военным объектам. Иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
Глава МИД Сергей Лавров назвал действия Вашингтона нарушением международного права.
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Популярные комментарии
Мужик дал слова, мужик забрал слово) В чем проблема, если мужик себе это может позволить?! Это же не мы, кто Сирийское небо закрываем и закрываем ... с 2016 года и никак закрыть не можем.
7 января, 20:26
PZPetr Zhukoff
5100030
Это не ошибки США Мария, это планомерные срежиссированные действия. О чем можно рассуждать если США создало нацистскую Германию, натравили на весь мир, устроили войну, а после приняли всех этих нацистских преступников у себя, интегрировав у себя в США в руководстве страны. Пока не появится сильный президент США со своей сильной и умной командой, точечно расчищая ряды в руководстве страны, пусть хоть и долгосрочный этап, все эти преступные действия с этим руководством в США будут продолжатся!
7 января, 21:42
АИАдгокин Ирв Ен
3110101
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