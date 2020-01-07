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На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего
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РИА Новости

На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего

18:49 07.01.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАзербайджанский военный
Азербайджанский военный
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Азербайджанский военный. Архивное фото
БАКУ/ЕРЕВАН, 7 янв – РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана сообщила о гибели своего военнослужащего на границе с Арменией, минобороны Армении заявило о том, что огонь был предупредительный.
"Сегодня в 14.56 (13.56 по мск) в результате снайперского выстрела в направлении села Гушчу-Айрым Газахского района был убит военнослужащий-пограничник Фарзали Фарзалиев. Начальник Госпогранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица находятся на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы пограничников.
Здание Министерства иностранных дел РФ
1 августа 2019, 15:56
МИД обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
В свою очередь, пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что это был предупредительный огонь армянской стороны.
"На Тавушском участке азербайджанская сторона попыталась осуществить на передовой инженерные работы. Армянская сторона открыла предупредительный огонь", - написал Ованнисян в Facebook.
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Минобороны АрменииАрцрун ОваннисянАзербайджанАрменияВ мире
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