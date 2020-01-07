Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T18:39+0300
https://ria.ru/20200107/1563169421.html
В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка
https://cdn24.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:141:1501:985_1036x0_80_0_0_2737791f30154cfaa934be1a5beef67a.jpg
РИА Новости

В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка

18:39 07.01.2020
3679
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка пропала в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом, полиция начала поиск школьницы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что восьмиклассница пропала после выхода из дома подруги вечером 6 января.
"Несовершеннолетняя, о которой идет речь, проживает в Ревде, а в Верхнюю Пышму она приехала к бабушке, там она неожиданно исчезла из поля зрения законных представителей. Личным составом территориального ОВД проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что школьница раньше уходила из дома, но родители не обращались в полицию, потому что девочка быстро находилась. Сейчас, подчеркнул Горелых, отрабатывается круг связей ребенка и проверяются возможные места его нахождения.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
0121949
Обсудить 1
Верхняя ПышмаЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Задержание подозреваемого
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Наручники
В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Руки в наручниках
Источник: в Новосибирске артиста заподозрили в изнасиловании девочки
Автомобиль следственного комитета РФ
В Ижевске в заброшенном доме нашли мальчика, пропавшего сутки назад
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Стоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Автомобиль Следственного комитета России
Мать погибшего при спасении женщины в Павлове объяснила поступок сына
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Полицейский
В Петербурге нашли женщину, которая пропала с дочкой своей знакомой
Азербайджанский военный
На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59СМИ: Белый дом ведет подготовку к возможному обращению Трампа к нации
03:51Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии движутся к базе на границе с Ираком, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
Лента новостейМолния