В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка пропала в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом, полиция начала поиск школьницы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что восьмиклассница пропала после выхода из дома подруги вечером 6 января.
"Несовершеннолетняя, о которой идет речь, проживает в Ревде, а в Верхнюю Пышму она приехала к бабушке, там она неожиданно исчезла из поля зрения законных представителей. Личным составом территориального ОВД проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что школьница раньше уходила из дома, но родители не обращались в полицию, потому что девочка быстро находилась. Сейчас, подчеркнул Горелых, отрабатывается круг связей ребенка и проверяются возможные места его нахождения.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.