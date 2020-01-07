ФСИН опровергла данные об избиении сотрудника колонии из-за рыбы

Ранее ряд СМИ сообщил, что Владимир Монгуш выложил на YouTube видеообращение, в котором обвинил Дмитрия Обломия в избиении.
"Проверка, назначенная по заявлению Владимира Монгуша якобы о его избиении начальником УФСИН России по Республике Тыва Дмитрием Обломием, проводилась следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Обломия Д. И. в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе также добавили, что служебная проверка по факту, изложенному Монгушом, показала отсутствие как на складах УФСИН России по Республики Тыва, так и на складах подведомственных ему учреждений испорченной рыбы.
"Также в указанный период 2018 года речная рыба в ФКУ ИК-1 не поставлялась в связи с достаточным запасом рыбной продукции на складе учреждения", - резюмировали во ФСИН.
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