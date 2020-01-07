ФСИН опровергла данные об избиении сотрудника колонии из-за рыбы

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. ФСИН опровергла информацию, появившуюся в СМИ, об избиении замначальника колонии в Кызыле Владимира Монгуша начальником УФСИН России по Республике Тыва Дмитрием Обломием за отказ съесть испорченную рыбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Владимир Монгуш выложил на YouTube видеообращение, в котором обвинил Дмитрия Обломия в избиении.

"Проверка, назначенная по заявлению Владимира Монгуша якобы о его избиении начальником УФСИН России по Республике Тыва Дмитрием Обломием, проводилась следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Обломия Д. И. в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что служебная проверка по факту, изложенному Монгушом, показала отсутствие как на складах УФСИН России по Республики Тыва, так и на складах подведомственных ему учреждений испорченной рыбы.