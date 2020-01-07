Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T16:20+0300
https://ria.ru/20200107/1563166246.html
Зариф считает, что США отказали ему в визе из-за страха
https://cdn24.img.ria.ru/images/155816/44/1558164411_0:26:3007:1717_1036x0_80_0_0_3aa32795914e26bcf1142deaf7f5f219.jpg
РИА Новости

Зариф считает, что США отказали ему в визе из-за страха

16:18 07.01.2020 (обновлено: 16:20 07.01.2020)
1325
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США отказали ему в визе, необходимой для участия в заседании Совета Безопасности ООН, так как боятся, что кто-то может "рассказать американцам правду", сообщает агентство Tasnim.
"Американцы боятся, что кто-то придет и расскажет правду американскому народу. Конечно, они ошибаются, потому что мир не ограничивается Нью-Йорком, мы можем говорить с миром и из Тегерана", - заявил Зариф на пресс-конференции в Тегеране.
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Вчера, 11:17
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Зариф назвал ложными заявления о том, что у США было недостаточно времени для выдачи визы. По его словам, американцы делают вид, что Иран призвал провести заседание Совбеза ООН после убийства иранского генерала Касема Сулемани, хотя заявление на визу для главы иранского МИД было подано несколько недель назад.
Ранее СМИ сообщили, что США отказали в визе Зарифу, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН в четверг. В постоянном представительстве Ирана при ООН агентству РИА Новости сообщили, что миссия все еще не получила каких-либо официальных уведомлений относительно визы Зарифу.
Ранее США провели в Ираке операцию по устранению высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США возмездие за убийство Сулеймани.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
5830051
Обсудить 1
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМохаммад Джавад ЗарифСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
СМИ: США хотят построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Сотрудники полиции Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии заявили о поимке "самого опасного террориста"
Владимир Джабаров
В СФ ответили на идею Польши запретить "российскую трактовку истории"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Премьер Ирака и генсек НАТО обсудили пути предотвращения войны
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Иран в подрыве мирного процесса в Афганистане
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В ООН прокомментировали невыдачу визы США главе МИД Ирана
Флаги у здания ООН в Нью-Йорке
Китай призвал США выполнять обязательства по выдаче виз дипломатам
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Педро Санчес стал премьером Испании
Похороны Касема Сулеймани в городе Керман
Число погибших в давке при прощании с Сулеймани превысило 50 человек
Строительство газопровода Турецкий поток
Путин запустит "Турецкий поток"
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал невыдачу визы США главе МИД Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
Лента новостейМолния