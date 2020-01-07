Зариф считает, что США отказали ему в визе из-за страха

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США отказали ему в визе, необходимой для участия в заседании Совета Безопасности ООН, так как боятся, что кто-то может "рассказать американцам правду", сообщает агентство Tasnim

"Американцы боятся, что кто-то придет и расскажет правду американскому народу. Конечно, они ошибаются, потому что мир не ограничивается Нью-Йорком, мы можем говорить с миром и из Тегерана", - заявил Зариф на пресс-конференции в Тегеране.

Зариф назвал ложными заявления о том, что у США было недостаточно времени для выдачи визы. По его словам, американцы делают вид, что Иран призвал провести заседание Совбеза ООН после убийства иранского генерала Касема Сулемани, хотя заявление на визу для главы иранского МИД было подано несколько недель назад.

Ранее СМИ сообщили, что США отказали в визе Зарифу, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН в четверг. В постоянном представительстве Ирана при ООН агентству РИА Новости сообщили, что миссия все еще не получила каких-либо официальных уведомлений относительно визы Зарифу.

Ранее США провели в Ираке операцию по устранению высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США возмездие за убийство Сулеймани.