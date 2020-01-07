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Польский премьер предложил Австралии помощь в борьбе с пожарами
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РИА Новости

Польский премьер предложил Австралии помощь в борьбе с пожарами

15:40 07.01.2020
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© AP Photo / AAP Images/Dan HimbrechtsЛесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
© AP Photo / AAP Images/Dan Himbrechts
Лесные пожары в Австралии . Архивное фото
ВАРШАВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил своему австралийскому коллеге Скотту Моррисону направить в Австралию пожарные подразделения, сообщил во вторник официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.
По словам Мюллера, во вторник состоялся телефонный разговор Моравецкого и Моррисона
Моравецкий в ходе разговора "выразил свои соболезнования семьям жертв пожаров, а также информировал о готовности Польши помочь, выслав на место специализированные подразделения пожарной охраны", - написал Мюллер в Twitter.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
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