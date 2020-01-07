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В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
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РИА Новости

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

15:35 07.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 7 янв – РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили миссию ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ (специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", - говорится в сообщении представителей Киева в СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook.
В Киеве настаивают, что "размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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