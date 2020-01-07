В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ (специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", - говорится в сообщении представителей Киева в СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook.
В Киеве настаивают, что "размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения".
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения