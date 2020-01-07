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Посол Ирана в Китае рассказал главе ШОС о ситуации на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Посол Ирана в Китае рассказал главе ШОС о ситуации на Ближнем Востоке

15:11 07.01.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварз-Заде встретился с генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым и проинформировал его о ситуации на Ближнем Востоке, говорится в сообщении пресс-службы ШОС.
Встреча состоялась во вторник по просьбе иранской стороны.
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"Посол Ирана проинформировал генерального секретаря о развитии ситуации на Ближнем Востоке, имеющей тенденцию к ухудшению мира и стабильности в этом регионе. Посол передал копию письма постоянного представителя Ирана при ООН на имя генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.
Генсек ШОС во время встречи отметил, что Иран является важной страной-наблюдателем ШОС.
"Вопросы обеспечения мирного сосуществования, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке чрезвычайно актуальны и значимы для ШОС", - сказал Норов, слова которого приводит пресс-служба организации.
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