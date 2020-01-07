Посол Ирана в Китае рассказал главе ШОС о ситуации на Ближнем Востоке

"Посол Ирана проинформировал генерального секретаря о развитии ситуации на Ближнем Востоке, имеющей тенденцию к ухудшению мира и стабильности в этом регионе. Посол передал копию письма постоянного представителя Ирана при ООН на имя генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.