Посол Ирана в Китае рассказал главе ШОС о ситуации на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварз-Заде встретился с генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым и проинформировал его о ситуации на Ближнем Востоке, говорится в сообщении пресс-службы ШОС.
Встреча состоялась во вторник по просьбе иранской стороны.
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"Посол Ирана проинформировал генерального секретаря о развитии ситуации на Ближнем Востоке, имеющей тенденцию к ухудшению мира и стабильности в этом регионе. Посол передал копию письма постоянного представителя Ирана при ООН на имя генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.
Генсек ШОС во время встречи отметил, что Иран является важной страной-наблюдателем ШОС.
"Вопросы обеспечения мирного сосуществования, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке чрезвычайно актуальны и значимы для ШОС", - сказал Норов, слова которого приводит пресс-служба организации.
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