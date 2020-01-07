У берегов Пуэрто-Рико произошло третье землетрясение магнитудой 5,8

Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Пуэрто-Рико во вторник, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 11.18 по времени UTC (14.18 мск). Эпицентр располагался в одном километре к юго-западу от населенного пункта Тальябоа. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.