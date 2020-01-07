У берегов Пуэрто-Рико произошло третье землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Пуэрто-Рико во вторник, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 11.18 по времени UTC (14.18 мск). Эпицентр располагался в одном километре к юго-западу от населенного пункта Тальябоа. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7. Позже сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,6, за которым спустя 10 минут последовало еще одно, магнитуда которого составила 5,6.