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У берегов Пуэрто-Рико произошло третье землетрясение магнитудой 5,8
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РИА Новости

У берегов Пуэрто-Рико произошло третье землетрясение магнитудой 5,8

15:05 07.01.2020
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© Фото : U.S. National Park ServiceВид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
© Фото : U.S. National Park Service
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Пуэрто-Рико во вторник, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 11.18 по времени UTC (14.18 мск). Эпицентр располагался в одном километре к юго-западу от населенного пункта Тальябоа. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7. Позже сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,6, за которым спустя 10 минут последовало еще одно, магнитуда которого составила 5,6.
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