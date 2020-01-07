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2020-01-07T14:18+0300
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Поклонская призвала обсудить вопрос борьбы с националистами на Украине
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РИА Новости

Поклонская призвала обсудить вопрос борьбы с националистами на Украине

14:18 07.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы ("Единая Россия") Наталья Поклонская убеждена в необходимости поднять вопрос борьбы с националистами на Украине на всех международных площадках и говорить о наличии угрозы для Европы.
"Проблема со взбесившимися националистами в Украине уже давно вышла за пределы страны и несёт угрозу для мира и безопасности в целом... Убеждена в необходимости поднять этот вопрос на всех международных площадках и говорить о наличии угрозы для Европы в случае отсутствия должной реакции от международных структур, созданных для обеспечения соблюдения прав человека, а также поддержания мира и безопасности", - написала Поклонская в своём Телеграмме.
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Депутат подчеркнула, что отметить Рождество в своей церкви удалось не всем, так как во время праздничных богослужений националисты, по словам Поклонской, срывали литургии и захватывали храмы УПЦ. Депутат считает, что верующим России и Украины нужно объединить свои силы по защите Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), чтобы в следующий раз при "желании" захватить храм радикалы понимали, что их действия могут иметь последствия в виде "бодрящего пинка в то место, которым они думают", сказано в сообщении.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФЕдиная РоссияЕвропаУкраинаВ мире
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