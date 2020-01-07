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В Ярославской области начали проверку после гибели детей на пожаре
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РИА Новости

В Ярославской области начали проверку после гибели детей на пожаре

13:51 07.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Следователи выяснят, насколько качественно система профилактики работала с многодетной семьей в Ярославской области, чьи трое детей погибли при пожаре, сообщило СУ СКР по региону.
Ранее региональное следственное управление сообщило, что в ночь на вторник в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населенном пункте Кучеры Борисоглебского района погибли трое детей 5, 8 и 11 лет, двое взрослых были госпитализированы в Борисоглебскую центральную районную больницу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В качестве одной из основных версий по поводу причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки.
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"Следственными органами в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. Следствие намерено проверить и дать уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также следствие оценит работу служб, в чьем ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.
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