В Ярославской области начали проверку после гибели детей на пожаре

Ранее региональное следственное управление сообщило, что в ночь на вторник в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населенном пункте Кучеры Борисоглебского района погибли трое детей 5, 8 и 11 лет, двое взрослых были госпитализированы в Борисоглебскую центральную районную больницу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В качестве одной из основных версий по поводу причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки.