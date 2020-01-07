У берегов Пуэрто-Рико произошло второе землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение было зафиксировано в 08.34 по времени UTC (11.34 мск). Эпицентр располагался в 8 километрах к югу от муниципалитета Пеньюэлас. Очаг залегал на глубине 10 километров. За десять минут до этого, в 11.24 мск, сейсмологи зафиксировали в этом же районе землетрясение, магнитуда которого, по уточненным данным, составила 6,5.