Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо – пять, Идлиб – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – восемь, Идлиб – пять, Латакия – два", - говорится в сообщении.