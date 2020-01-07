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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T12:58+0300
https://ria.ru/20200107/1563162313.html
Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155670/86/1556708689_0:267:3167:2048_1036x0_80_0_0_65589ff181e4cea653411b258bf432aa.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений в Сирии

12:58 07.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестные жители на пляже в Латакии
Местные жители на пляже в Латакии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Местные жители на пляже в Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 нарушений, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо – пять, Идлиб – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – восемь, Идлиб – пять, Латакия – два", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
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Добавляется, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Хазима провинции Ракка, где было выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,940 тонн.
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