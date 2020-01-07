Первый энергоблок Ровенской АЭС отключили от сети на ремонт

"В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 6 января 2020 года в 10.23 (11.23 мск - ред.) энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней", - говорится в сообщении.