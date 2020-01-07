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Первый энергоблок Ровенской АЭС отключили от сети на ремонт
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РИА Новости

Первый энергоблок Ровенской АЭС отключили от сети на ремонт

11:29 07.01.2020
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкРовенская АЭС
Ровенская АЭС
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Ровенская АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 7 янв – РИА новости. Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции отключили от сети для проведения планового ремонта, сообщила во вторник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
"В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 6 января 2020 года в 10.23 (11.23 мск - ред.) энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в работе находятся три энергоблока, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
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Ровенская АЭСУкраинаВ мире
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