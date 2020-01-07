Южная Корея готова противостоять новому оружию КНДР

СЕУЛ, 7 янв – РИА Новости. Южная Корея готова противостоять любым угрозам со стороны Северной Кореи, включая обещанное лидером КНДР Ким Чен Ыном "новое стратегическое оружие", заявил министр обороны РК Чон Гён Ду в эфире армейского радио "Кукпан FM" ("радио Национальная Оборона").

Вместо новогоднего обращения рано утром 1 января Ким Чен Ын выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. В числе прочего он заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.

"Наши военные очень серьезно относятся к нынешней ситуации…Что бы ни произошло, я могу с уверенностью сказать вам, что мы полностью готовы справиться с любыми ситуациями", - заявил Чон Гён Ду на вопрос о готовности страны противостоять новому стратегическому оружию КНДР.

Министр также призвал военнослужащих находиться в состоянии повышенной боевой готовности и внимательно следить за действиями КНДР, но добавил, что Южная Корея стремится к сохранению импульса в переговорах между КНДР и США, поэтому в 2020 году ситуация с безопасностью на полуострове может измениться.