Гона вывезли из Японии в ящике двое американцев, сообщает СМИ

ТОКИО, 7 янв — РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон , находившийся под домашним арестом в Японии , для побега из этой страны был тайно вывезен двумя американцами в ящике на частном самолете из Осаки , сообщает во вторник газета "Асахи"

По ее данным, 29 декабря Гон отправился на скоростном поезде Синкансэн из Токио в Осаку в компании двух граждан США, которые перед этим, видимо, специально прибыли в Японию. В отеле при аэропорте Кансай в Осаке бывшего главу Nissan, обвиняемого японскими властями в финансовых нарушениях, в большом ящике погрузили в частный самолет. На нем Гон был доставлен в Стамбул, а оттуда 30 декабря он прибыл в Ливан.

Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане.

Как сообщалось ранее, у Карлоса Гона было как минимум три паспорта, в том числе французский и ливанский, и они хранились у его адвокатов в Японии.

Гон и его правая рука Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, ему помогал в этом.

Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в восемь миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.

Телеканал NHK ранее также сообщил, что камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, действительно зафиксировали, как 29 декабря он один выходит на улицу. Журналистам телекомпании стало известно, что на борту частного самолета, на котором Карлос Гон, предположительно, вылетел из аэропорта Кансай, сам он замечен не был. Однако там было несколько чемоданов и крупногабаритных ящиков высотой около метра.

В конце прошлой недели стало известно, что турецкий суд выдал ордеры на арест пятерых человек в связи с делом о побеге экс-главы Nissan из Японии. Подозреваемым были предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей.