American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков

"Сегодня American Airlines поделилась со своей командой новостью о том, что компания заключила конфиденциальное соглашение с Boeing о компенсации финансовых убытков, понесенных в 2019 году в связи с приостановкой полетов самолетов Boeing 737 MAX", - говорится в заявлении компании.

Детали соглашения на данный момент не разглашаются, однако согласно заявлению American Airlines, дополнительная сумма "в размере более 30 миллионов долларов будет внесена в программу распределения прибыли авиакомпании на 2019 год, которая, как ожидается, будет разделена между сотрудниками компании в марте 2020 года".

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта 2019 года после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. American Airlines отложила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.