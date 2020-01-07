Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T01:52+0300
https://ria.ru/20200107/1563155870.html
American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
https://cdn21.img.ria.ru/images/153225/61/1532256161_0:102:2048:1254_1036x0_80_0_0_8c49e4acd0f62edc69dd19038026f172.jpg
РИА Новости

American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков

01:52 07.01.2020
289
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8Самолет Boeing-737 Max
Самолет Boeing-737 Max
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Второй крупнейший авиаперевозчик США компания American Airlines достигла соглашения с компанией Boeing о возмещении убытков, связанных с приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX.
"Сегодня American Airlines поделилась со своей командой новостью о том, что компания заключила конфиденциальное соглашение с Boeing о компенсации финансовых убытков, понесенных в 2019 году в связи с приостановкой полетов самолетов Boeing 737 MAX", - говорится в заявлении компании.
Детали соглашения на данный момент не разглашаются, однако согласно заявлению American Airlines, дополнительная сумма "в размере более 30 миллионов долларов будет внесена в программу распределения прибыли авиакомпании на 2019 год, которая, как ожидается, будет разделена между сотрудниками компании в марте 2020 года".
Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта 2019 года после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. American Airlines отложила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.
Самолет Boeing 737 Max
17 декабря 2019, 01:43
Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
152020
Обсудить 0
Boeing 737The Boeing CompanyAmerican AirlinesСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
Разрушенные здания города Сирт, Ливия
Деньгов: морской порт и центр города Сирт перешли под контроль Хафтара
Премьер-министр РФ Д. Медведев и его супруга Светлана на богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Медведев с супругой приехали в храм Христа Спасителя на богослужение
Вид на Каракас
Новый спикер созвал заседание парламента Венесуэлы
Президент РФ В.Путин на Рождественском богослужении
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Участники демонстрации против решения турецкого парламента направить турецкие войска в Ливию, в Бенгази, Ливия
В ООН призвали государства не вмешиваться в конфликт в Ливии
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел телефонный разговор с Зеленским
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
США пообещали усилить поддержку Гуаидо
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Совбез ООН не будет созывать заседание из-за убийства Сулеймани
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
В Верховном суде опровергли информацию о госпитализации Лебедева
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния