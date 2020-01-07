Дед Мороз и Снегурочка были всегда?!

Экспонаты на выставке "Старый добрый Новый год" в музее Победы в Москве

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Мэган Виртанен. Кажется, что Дед Мороз и Снегурочка — часть народной традиции из глубины веков, но это совершенно не так. Откуда в России появились добрый старец с подарками и его внучка — в материале РИА Новости.

"Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка!"

Найдется ли хоть один человек в стране, который ни разу не кричал это на детском утреннике? Образы Деда Мороза и Снегурочки перед новогодними праздниками повсюду: от елочных игрушек и принтов на кухонных прихватках до костюмов из ассортимента магазинов "для взрослых".

В случае с этими персонажами мы наблюдаем описанное Эриком Хобсбаумом "изобретение традиции" — явление, подразумевающее преемственность по отношению к прошлому, но на деле заново созданное и призванное привить определенные ценности и нормы.

Исторически в России рядиться в образы потусторонних персонажей было принято на Святки, но ни Деда Мороза, ни Снегурочки в числе таких личин мы не обнаружим. Аристократы XVIII века, несмотря на любовь к новогодним балам-маскарадам, тоже предпочитали совершенно другие образы.

Елочка, гори!

Все изменилось в XIX веке, когда высшее общество начало перенимать немецкие рождественские традиции. Считается, что инициатива принадлежала великой княгине Александре Федоровне, дочери прусского короля, выросшей в Берлине. Именно благодаря ей 24 декабря 1817 года состоялась первая рождественская елка императорской фамилии. После коронации Николая Первого такие праздники в Зимнем дворце стали регулярными, а к 1850-м годам обычай устоялся и в дворянском обществе.

Новая традиция переплелась с привычным маскарадом. Правда, наряжались только взрослые, для детей это считалось неуместным вплоть до 1880-х. Знакомые нам детсадовские и школьные маски, привычные новогодние персонажи — все это изобретение педагогов и писателей второй половины XIX века.

Пик моды на литературные сказки новогодней тематики пришелся на первое десятилетие прошлого столетия. Именно к рубежу веков начали оформляться персонифицированные образы Старого и Нового года, Снежинок, Метелицы, Деда Мороза.

© Фото : Фото из личного архива Александра Колобнева Александр Колобнев © Фото : Фото из личного архива Александра Колобнева Александр Колобнев

В Европе распространенные верования в Святого Николая, дарящего послушным детям подарки под Рождество (и, кстати, наказывающего непослушных), воплотились в Санта-Клаусе. Отечественные писатели, добавив элементы восточнославянского культа Мороза, получили доброго дедушку с подарками.

Мороз, укутывающий снежком елочку, чтобы та не замерзла, — таким был новый образ в стихах Раисы Кудашевой, опубликованных в 1903 году в рождественском номере журнала "Малютка". В 1905-м Леонид Бекман написал музыку, и песня "В лесу родилась елочка" стала непременным атрибутом новогодних праздников.

Под красной советской звездой

После революции в России искореняли традиции. С начала 1920-х развернулась борьба против религиозных предрассудков, в том числе и рождественских гуляний, которые предлагалось заменить на "комсомольские елки" и маскарады с современными персонажами. Пресса бичевала отсталый и буржуазный обычай. И все же за плотно завешенными окнами продолжали устраивать праздники.

"Если безобразие нельзя предотвратить, его нужно возглавить", — возможно, именно под этим девизом формировалась новая советская традиция, призванная вытеснить привычные рождественские.

Двадцать восьмого декабря 1935 года газета "Правда" опубликовала заметку П. П. Постышева "Давайте организуем детям хорошую елку!". Теперь главное зимнее дерево называлось не рождественским или новогодним, а советским. Вифлеемскую звезду заменила красная, на елке повисли "воспитательные" и "идеологически верные" игрушки, а в библиотеки школ и домов культуры поступили книги с инструкциями, как правильно проводить новогодние празднования.

Одним из обязательных элементов стал детский маскарад. Дореволюционный образ Деда Мороза заиграл новыми красками, а кроме того, у него появилась спутница. Снегурочка, какой мы ее знаем, — советское изобретение. За основу взяли "Весеннюю сказку" Александра Островского, написанную в 1873 году, но идеологи для ясности превратили Снегурочку из дочери Деда Мороза во внучку.

© РИА Новости / Давид Шоломович Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов © РИА Новости / Давид Шоломович Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов