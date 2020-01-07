Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-07T17:55+0300
https://ria.ru/20200107/1562547017.html
Дед Мороз и Снегурочка были всегда?!
https://cdn25.img.ria.ru/images/154872/39/1548723921_0:0:3004:1689_1036x0_80_0_0_ad3dcbf0eebc3b1e34413948ff347825.jpg
РИА Новости

Дед Мороз и Снегурочка были всегда?!

08:00 07.01.2020 (обновлено: 17:55 07.01.2020)
2992
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЭкспонаты на выставке "Старый добрый Новый год" в музее Победы в Москве
Экспонаты на выставке Старый добрый Новый год в музее Победы в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Мэган Виртанен. Кажется, что Дед Мороз и Снегурочка — часть народной традиции из глубины веков, но это совершенно не так. Откуда в России появились добрый старец с подарками и его внучка — в материале РИА Новости.

"Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка!"

Найдется ли хоть один человек в стране, который ни разу не кричал это на детском утреннике? Образы Деда Мороза и Снегурочки перед новогодними праздниками повсюду: от елочных игрушек и принтов на кухонных прихватках до костюмов из ассортимента магазинов "для взрослых".
В случае с этими персонажами мы наблюдаем описанное Эриком Хобсбаумом "изобретение традиции" — явление, подразумевающее преемственность по отношению к прошлому, но на деле заново созданное и призванное привить определенные ценности и нормы.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФестиваль "Большие святочные гулянья" в Ленинградской области
Фестиваль Большие Святочные Гулянья в Ленинградской области
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Большие святочные гулянья" в Ленинградской области
Исторически в России рядиться в образы потусторонних персонажей было принято на Святки, но ни Деда Мороза, ни Снегурочки в числе таких личин мы не обнаружим. Аристократы XVIII века, несмотря на любовь к новогодним балам-маскарадам, тоже предпочитали совершенно другие образы.

Елочка, гори!

Все изменилось в XIX веке, когда высшее общество начало перенимать немецкие рождественские традиции. Считается, что инициатива принадлежала великой княгине Александре Федоровне, дочери прусского короля, выросшей в Берлине. Именно благодаря ей 24 декабря 1817 года состоялась первая рождественская елка императорской фамилии. После коронации Николая Первого такие праздники в Зимнем дворце стали регулярными, а к 1850-м годам обычай устоялся и в дворянском обществе.
Участница карнавала в Сочи в честь официального открытия курортного сезона
3 ноября 2019, 08:00Культура
Под маской все чины равны? Кому нужны карнавалы с вампирами и ангелами
Новая традиция переплелась с привычным маскарадом. Правда, наряжались только взрослые, для детей это считалось неуместным вплоть до 1880-х. Знакомые нам детсадовские и школьные маски, привычные новогодние персонажи — все это изобретение педагогов и писателей второй половины XIX века.
Пик моды на литературные сказки новогодней тематики пришелся на первое десятилетие прошлого столетия. Именно к рубежу веков начали оформляться персонифицированные образы Старого и Нового года, Снежинок, Метелицы, Деда Мороза.
© Фото : Фото из личного архива Александра КолобневаАлександр Колобнев
Александр Колобнев
© Фото : Фото из личного архива Александра Колобнева
Александр Колобнев
В Европе распространенные верования в Святого Николая, дарящего послушным детям подарки под Рождество (и, кстати, наказывающего непослушных), воплотились в Санта-Клаусе. Отечественные писатели, добавив элементы восточнославянского культа Мороза, получили доброго дедушку с подарками.
Мороз, укутывающий снежком елочку, чтобы та не замерзла, — таким был новый образ в стихах Раисы Кудашевой, опубликованных в 1903 году в рождественском номере журнала "Малютка". В 1905-м Леонид Бекман написал музыку, и песня "В лесу родилась елочка" стала непременным атрибутом новогодних праздников.

Под красной советской звездой

После революции в России искореняли традиции. С начала 1920-х развернулась борьба против религиозных предрассудков, в том числе и рождественских гуляний, которые предлагалось заменить на "комсомольские елки" и маскарады с современными персонажами. Пресса бичевала отсталый и буржуазный обычай. И все же за плотно завешенными окнами продолжали устраивать праздники.
"Если безобразие нельзя предотвратить, его нужно возглавить", — возможно, именно под этим девизом формировалась новая советская традиция, призванная вытеснить привычные рождественские.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковНовогодние игрушки из коллекции Музея Москвы.
Новогодние игрушки из коллекции Музея Москвы
1 из 6
Новогодние игрушки из коллекции Музея Москвы.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкЕлочный базар на Пушкинской площади в Москве. 1947 год.
Елочный базар на Пушкинской площади в Москве. 1947 год.
2 из 6
Елочный базар на Пушкинской площади в Москве. 1947 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкНовогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва, 1947 год.
Новогодняя ярмарка на Пушкинской площади, Москва
3 из 6
Новогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва, 1947 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / В. Шияновский / Перейти в фотобанк

Новогодняя елка в Московском Дворце пионеров на Ленинских (сейчас Воробьевых) горах.

Московский дворец пионеров
4 из 6

Новогодняя елка в Московском Дворце пионеров на Ленинских (сейчас Воробьевых) горах.

© РИА Новости / В. Шияновский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Геннадий Шишкин

Выставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме-музее Сухановых во Владивостоке.

Выставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме-музее Сухановых во Владивостоке
5 из 6

Выставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме-музее Сухановых во Владивостоке.

© РИА Новости / Геннадий Шишкин
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Елочные игрушки на выставке в Центральном музее Великой Отечественной войны.

Советская ёлочная игрушка
6 из 6

Елочные игрушки на выставке в Центральном музее Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
1 из 6
Новогодние игрушки из коллекции Музея Москвы.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
2 из 6
Елочный базар на Пушкинской площади в Москве. 1947 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
3 из 6
Новогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва, 1947 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
4 из 6

Новогодняя елка в Московском Дворце пионеров на Ленинских (сейчас Воробьевых) горах.

© РИА Новости / В. Шияновский
Перейти в фотобанк
5 из 6

Выставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме-музее Сухановых во Владивостоке.

© РИА Новости / Геннадий Шишкин
6 из 6

Елочные игрушки на выставке в Центральном музее Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Двадцать восьмого декабря 1935 года газета "Правда" опубликовала заметку П. П. Постышева "Давайте организуем детям хорошую елку!". Теперь главное зимнее дерево называлось не рождественским или новогодним, а советским. Вифлеемскую звезду заменила красная, на елке повисли "воспитательные" и "идеологически верные" игрушки, а в библиотеки школ и домов культуры поступили книги с инструкциями, как правильно проводить новогодние празднования.
Одним из обязательных элементов стал детский маскарад. Дореволюционный образ Деда Мороза заиграл новыми красками, а кроме того, у него появилась спутница. Снегурочка, какой мы ее знаем, — советское изобретение. За основу взяли "Весеннюю сказку" Александра Островского, написанную в 1873 году, но идеологи для ясности превратили Снегурочку из дочери Деда Мороза во внучку.
© РИА Новости / Давид ШоломовичДед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов
Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов
© РИА Новости / Давид Шоломович
Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов
Перемены в России 1990-х затронули многое, но главные новогодние персонажи остались такими же, и ревнители традиций регулярно фыркают в адрес "их" Санта-Клауса по сравнению с "нашим исконным" Дедом Морозом. В конечном итоге, нет разницы, сколько именно лет традиции. Воспринимается как живая, вызывает эмоциональный отклик? Значит, она настоящая.
Девушка читает книгу у рождественской елки
28 декабря 2019, 08:00Новый год—2020
Подарки на Новый год: что положить под елку
7922005
КультураСтиль жизниАлександр ОстровскийСанта-КлаусДед Мороз
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
01:48СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы
01:47В Госдуме оценили слова Жириновского о "крепостных и холопах"
Лента новостейМолния