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В ЕК пройдет специальное заседание по ситуации в Иране и Ираке
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РИА Новости

В ЕК пройдет специальное заседание по ситуации в Иране и Ираке

21:11 06.01.2020 (обновлено: 21:34 06.01.2020)
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© REUTERS / Murad SezerПротест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
© REUTERS / Murad Sezer
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созовет министров иностранных дел на специальное заседание, говорится в заявлении руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по последним событиям, связанным с Ираном и Ираком.
"После недавних событий в Ираке сейчас важно остановить виток насилия, чтобы еще одно действие не приводило к следующему, а вместо этого снова было бы создано пространство для дипломатии", - говорится в сообщении.
После того как американским ракетным ударом в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, иракский парламент заявил о нарушении своего суверенитета, разорвал соглашение о размещении на своей территории войск международной антитеррористической коалиции и потребовал вывода иностранных сил.
"По мере нарастания напряженности Европа общается со всеми участниками. В этом контексте высокий представитель (Боррель - ред.) созовет министров иностранных дел на специальное заседание Совета, чтобы задействовать все дипломатические каналы", - добавила глава ЕК.
Сам Боррель в Twitter написал, что внеочередное заседание совета глав МИД стран ЕС планируется на 10 января. Речь пойдет о последних событиях в Иране и Ираке, добавил он.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиЖозеп БоррельКасем СулейманиУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзИракИранВ мире
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