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Религия и мировоззрение
2020-01-06T19:50+0300
https://ria.ru/20200106/1563152514.html
Аксенов: воссоединение с Россией защитило крымчан от раскольников
https://cdn24.img.ria.ru/images/155085/85/1550858569_0:432:2873:2048_1036x0_80_0_0_07f10053a8fdcc5265d114ac0267e649.jpg
РИА Новости

Аксенов: воссоединение с Россией защитило крымчан от раскольников

19:48 06.01.2020 (обновлено: 19:50 06.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, отметив, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году защитило верующих полуострова от агрессии раскольников и давления со стороны украинских властей.
"Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников и давления украинской власти. Государственные органы республики развивают плодотворное сотрудничество со всеми православными епархиями, расположенными на территории нашего региона, - Симферопольской и Крымской, Джанкойской и Раздольненской, Феодосийской. Это способствует укреплению общественного согласия, сохранению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к традициям предков и отечественной духовной культуре", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".
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Аксенов добавил, что Крым - земля древнейшего христианства и православие на полуострове, как и во всей стране, переживает время расцвета.
"Возрождаются древние святыни, строятся новые храмы, реализуются важные проекты в сфере благотворительности и образования. В этот праздничный день хочу пожелать каждой крымской семье радости, душевного тепла, мира, согласия и всего самого доброго", - отметил Аксенов.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеСергей Аксенов (политик)Ситуация вокруг УПЦКрымРоссияУкраинаВ мире
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