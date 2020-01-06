Аксенов: воссоединение с Россией защитило крымчан от раскольников

"Возрождаются древние святыни, строятся новые храмы, реализуются важные проекты в сфере благотворительности и образования. В этот праздничный день хочу пожелать каждой крымской семье радости, душевного тепла, мира, согласия и всего самого доброго", - отметил Аксенов.