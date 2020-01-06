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https://ria.ru/20200106/1563150478.html
В Казани таксиста обвинили в изнасиловании ВИЧ-инфицированной клиентки
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РИА Новости

В Казани таксиста обвинили в изнасиловании ВИЧ-инфицированной клиентки

17:30 06.01.2020 (обновлено: 21:19 06.01.2020)
14798
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Казани задержали таксиста по подозрению в изнасиловании пассажирки, сообщила ГТРК "Татарстан".
По информации телеканала, 31-летняя женщина уснула по дороге, после чего водитель начал к ней приставать.
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"Несмотря на то что женщина предупредила злоумышленника, что у нее диагностирована ВИЧ-инфекция, он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — сообщили телеканалу в региональном управлении СК.
Задержанный 36-летний мужчина не признался в содеянном, против него возбуждено уголовное дело.
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Следственный комитет РФТатарстанКазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Преступление и наказание в одном флаконе)))
6 января, 17:47
big_medved
882000
Изнасиловал и совершил действие сексуального характера! Тут надо подумать -))
6 января, 17:51
GGGoga Goga
291014
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