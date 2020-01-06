В Казани таксиста обвинили в изнасиловании ВИЧ-инфицированной клиентки

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Казани задержали таксиста по подозрению в изнасиловании пассажирки, сообщила ГТРК "Татарстан".
По информации телеканала, 31-летняя женщина уснула по дороге, после чего водитель начал к ней приставать.
30 декабря 2019, 15:29В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице
"Несмотря на то что женщина предупредила злоумышленника, что у нее диагностирована ВИЧ-инфекция, он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — сообщили телеканалу в региональном управлении СК.
Задержанный 36-летний мужчина не признался в содеянном, против него возбуждено уголовное дело.