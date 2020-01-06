Синоптики предрекли "мягкий" сочельник жителям Москвы и области

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Жителей столичного региона ждет "мягкая" рождественская ночь, холоднее всего будет в Черустях и Дмитрове, сказал РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ночь на седьмое в Москве минус 3-5 ожидается, по области до минус 7. Специалисты полагают, что если на востоке и севере области колядовать как следует, то до минус 8-9 может опуститься", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что холоднее всего будет в подмосковных Черустях, так как они находятся в котловине. Также чуть холодное будет на севере области, в Дмитрове.
Согласно прогнозам синоптиков, в Рождество днем будет до минус 2 градусов. Высота снега может увеличиться на 1-2 сантиметра, но не более.
По данным Гидрометцентра, самая холодная рождественская ночь в Москве наблюдалась в 1891 году. Температура была почти минус 35 градусов, а вот самая теплая ночь была в 2012, температура была плюс 1,3 градуса.
Как уточнил Вильфанд, самый теплый рождественский день наблюдался в 2018 году. Тогда температура достигла отметки в 3,5 градуса.
"В 2017 году был настоящий мороз - минус 29,9 градусов", - уточнил Вильфанд. Он также отметил, что за 140 лет наблюдений три раза на Рождество не было снега.
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