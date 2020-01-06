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Религия и мировоззрение
2020-01-06T16:33+0300
https://ria.ru/20200106/1563149291.html
Глава ПЦУ сравнил получение томоса с обретением Украиной независимости
https://cdn22.img.ria.ru/images/154804/29/1548042984_0:451:2048:1603_1036x0_80_0_0_8a9302755147091350125fd4f9c35a06.jpg
РИА Новости

Глава ПЦУ сравнил получение томоса с обретением Украиной независимости

16:33 06.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Frolexandr / Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко
Глава новой церкви Украины Епифаний Думенко
CC BY-SA 4.0 / Frolexandr /
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко. Архивное фото
КИЕВ, 6 янв - РИА Новости. Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко сравнил получение "томоса об автокефалии" с провозглашением независимости страны.

"Получение томоса можно сравнить с актом провозглашения независимости Украины", - написал он в понедельник в Facebook.

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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрениеУкраина
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