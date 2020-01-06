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Туризм
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В Японии в магазине ранена китайская туристка
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РИА Новости

В Японии в магазине ранена китайская туристка

16:18 06.01.2020 (обновлено: 16:25 06.01.2020)
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© Flickr / rogerimpЯпония
Япония
© Flickr / rogerimp
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В Японии ранена китайская туристка, сообщает Japan Today.
В Осаке по подозрению в покушении на убийство была арестована 34-летняя сотрудница скидочного магазина Мики Мацуока после того, как она ударила ножом в затылок 31-летнюю туристку из Китая, сообщила полиция.
Другой покупатель услышал крик жертвы и нейтрализовал Мацуоку.
Пострадавшая была доставлена в больницу, ей оказана медпомощь, ее жизнь вне опасности.
Полиция заявляет, что нападавшая призналась в содеянном. "Я купила кухонный нож, чтобы кого-то убить. Мне не понравилось поведение женщины, с которой я разговаривала, поэтому я решила, зарезать ее", - сказала она.
Полиция сообщила, что Мацуока и ее жертва не были знакомы.
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