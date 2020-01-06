В Японии в магазине ранена китайская туристка

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В Японии ранена китайская туристка, В Японии ранена китайская туристка, сообщает Japan Today.

В Осаке по подозрению в покушении на убийство была арестована 34-летняя сотрудница скидочного магазина Мики Мацуока после того, как она ударила ножом в затылок 31-летнюю туристку из Китая, сообщила полиция.

Другой покупатель услышал крик жертвы и нейтрализовал Мацуоку.

Пострадавшая была доставлена в больницу, ей оказана медпомощь, ее жизнь вне опасности.

Полиция заявляет, что нападавшая призналась в содеянном. "Я купила кухонный нож, чтобы кого-то убить. Мне не понравилось поведение женщины, с которой я разговаривала, поэтому я решила, зарезать ее", - сказала она.