Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, отметив, что в сегодняшнее сложное время все верующие, принадлежащие к единой Церкви, "призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов" и "к уврачеванию расколов".

"К сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой "мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей" (канон святым отцам I Вселенского Собора)", - говорится в традиционном Рождественском послании патриарха.

В такое сложное время, напомнил он, все верующие должны помнить о том, что для каждого из них "родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь". "Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости", - отметил предстоятель Русской церкви.

Патриарх призвал всех православных "соделать свою душу вместилищем Божиим", "впустить в свою жизнь" Бога и "ответить на Его любовь".