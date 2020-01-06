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Религия и мировоззрение
2020-01-06T13:25+0300
https://ria.ru/20200106/1563145990.html
Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155981/47/1559814773_0:120:2856:1726_1036x0_80_0_0_b2b983ec08b0c5535c8f39782ed1c57f.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы

13:25 06.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, отметив, что в сегодняшнее сложное время все верующие, принадлежащие к единой Церкви, "призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов" и "к уврачеванию расколов".
"К сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой "мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей" (канон святым отцам I Вселенского Собора)", - говорится в традиционном Рождественском послании патриарха.
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В такое сложное время, напомнил он, все верующие должны помнить о том, что для каждого из них "родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь". "Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости", - отметил предстоятель Русской церкви.
Патриарх призвал всех православных "соделать свою душу вместилищем Божиим", "впустить в свою жизнь" Бога и "ответить на Его любовь".
По его словам, "будучи Всемогущим Владыкой", Бог "является людям беспомощным младенцем, приемлет бренную плоть и терпит тяготы земной жизни", и, "будучи Бессмертным, вольно идет на смерть, мучительную и позорную". "И делает это не ради избранных - пророков, праведников и Своих верных служителей. Христос приходит ради каждого из нас, Он желает спасения всех без исключения - грешников и преступников, равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых, даже Своих убийц! Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью", - говорится в патриаршем послании.
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