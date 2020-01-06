Директора бутика в Москве заподозрили в хищении 18 элитных часов

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Московская полиция задержала директора магазина, которую подозревают в присвоении 18 наручных часов известных брендов более чем на 1 миллион рублей, сообщает УВД по Центральному административному округу столицы.
В полицию поступило заявление от представителя бутика по продаже элитных часов в Столешниковом переулке. Мужчина заявил, что в ходе инвентаризации выявлена недостача 18 моделей часов, сумма материального ущерба составила более 1 миллиона рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Можайском шоссе задержали подозреваемую – 40-летнюю москвичку. Задержанная являлась директором данного магазина. Пользуясь служебным положением, она совершала хищения товара, который в дальнейшем сбывала, а вырученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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