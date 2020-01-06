Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T12:00+0300
https://ria.ru/20200106/1563144078.html
Директора бутика в Москве заподозрили в хищении 18 элитных часов
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40139/59/401395996_0:160:2256:1429_1036x0_80_0_0_6c8b7d3cc452cfd30bac295b996aae90.jpg
РИА Новости

Директора бутика в Москве заподозрили в хищении 18 элитных часов

12:00 06.01.2020
559
© РИА Новости / Марина ЗаблудовскаяСтолешников переулок
Столешников переулок
© РИА Новости / Марина Заблудовская
Столешников переулок. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Московская полиция задержала директора магазина, которую подозревают в присвоении 18 наручных часов известных брендов более чем на 1 миллион рублей, сообщает УВД по Центральному административному округу столицы.
В полицию поступило заявление от представителя бутика по продаже элитных часов в Столешниковом переулке. Мужчина заявил, что в ходе инвентаризации выявлена недостача 18 моделей часов, сумма материального ущерба составила более 1 миллиона рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Можайском шоссе задержали подозреваемую – 40-летнюю москвичку. Задержанная являлась директором данного магазина. Пользуясь служебным положением, она совершала хищения товара, который в дальнейшем сбывала, а вырученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сумка. Архивное фото
28 ноября 2017, 14:56
Охранник миланского бутика за полгода унес домой 90 сумок
231002
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Cумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
В Белоруссии задержали иностранца по делу об убийстве женщины в Минске
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков
Полиция
Полиция нашла двух девочек, сбежавших из детдома в Саратовской области
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Пилот севшего в поле A321 рассказал, как возвращался к полетам
Полиция
В Петрозаводске ищут пропавшую 14-летнюю девочку
Автомобиль Следственного комитета России
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Чеснок, перец чили, имбирь
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Книжный магазин в день Сан-Жорди в Барселоне
Издательства назвали самые популярные книги 2019 года
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Телефон в дежурной части УВД
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
Лента новостейМолния