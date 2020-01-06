Директора бутика в Москве заподозрили в хищении 18 элитных часов

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Можайском шоссе задержали подозреваемую – 40-летнюю москвичку. Задержанная являлась директором данного магазина. Пользуясь служебным положением, она совершала хищения товара, который в дальнейшем сбывала, а вырученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению", - говорится в сообщении.