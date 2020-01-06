В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа Ираку

При этом депутат усомнился в ее эффективности, отметив, что желание освободиться от американских войск на своей территории сильнее каких-либо антисанкционных действий.

По его словам, США дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке.

"И теперь вполне естественно ожидать "резких телодвижений". Никто с США больше церемониться не будет, так же как они не церемонятся в своих действиях на Ближнем Востоке". Антон Морозов

Ранее Трамп заявил о готовности в случае враждебных действий наложить на Багдад санкции, "каких они не видели никогда", добавив, что на их фоне меры в отношении Тегерана "покажутся мелочью".

По его словам, американские военные не покинут территорию Ирака, пока государство не заплатит за авиабазу, построенную США за "миллиарды долларов".

Угрозы Трампа прозвучали после того, как парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны.

Исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди заявил, что эта мера позволит переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе невмешательства во внутренние дела.

Убийство Сулеймани

В конце декабря 2019 года США нанесли удары по нескольким объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Министерстве обороны США заявили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, в результате которых погиб гражданин США и были ранены четыре американских военнослужащих.

В знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению недовольные решили штурмовать американское посольство в Багдаде.

В ночь на пятницу, третье января, США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада. В результате погибли более десяти человек, в числе которых — генерал Касем Сулеймани , а также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Иран пригрозил отомстить. В ответ Трамп сообщил о готовности нанести "быстрый и сильный удар" по 52 иранским целям, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.