Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T13:07+0300
https://ria.ru/20200106/1563142537.html
В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа Ираку
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа Ираку

10:52 06.01.2020 (обновлено: 13:07 06.01.2020)
5166
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT назвал угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против Багдада традиционным американским способом воздействия на государство.
При этом депутат усомнился в ее эффективности, отметив, что желание освободиться от американских войск на своей территории сильнее каких-либо антисанкционных действий.
По его словам, США дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке.
"И теперь вполне естественно ожидать "резких телодвижений". Никто с США больше церемониться не будет, так же как они не церемонятся в своих действиях на Ближнем Востоке".
Антон Морозов
Ранее Трамп заявил о готовности в случае враждебных действий наложить на Багдад санкции, "каких они не видели никогда", добавив, что на их фоне меры в отношении Тегерана "покажутся мелочью".
По его словам, американские военные не покинут территорию Ирака, пока государство не заплатит за авиабазу, построенную США за "миллиарды долларов".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Вчера, 23:25
Пушков прокомментировал решение Ирака о выводе американских войск
Угрозы Трампа прозвучали после того, как парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны.
Исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди заявил, что эта мера позволит переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе невмешательства во внутренние дела.
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Вчера, 19:47
Иностранное военное присутствие в Ираке

Убийство Сулеймани

В конце декабря 2019 года США нанесли удары по нескольким объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Министерстве обороны США заявили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, в результате которых погиб гражданин США и были ранены четыре американских военнослужащих.
В знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению недовольные решили штурмовать американское посольство в Багдаде.
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
09:38
"Отомстим США": в Тегеране прощаются с генералом Сулеймани
В ночь на пятницу, третье января, США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада. В результате погибли более десяти человек, в числе которых — генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
Иран пригрозил отомстить. В ответ Трамп сообщил о готовности нанести "быстрый и сильный удар" по 52 иранским целям, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
4431313
Обсудить 3
Гибель иранского генерала Касема СулейманиАнтон МорозовКасем СулейманиДональд ТрампГосдума РФИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
"Отомстим США": в Тегеране прощаются с генералом Сулеймани
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Чеснок, перец чили, имбирь
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
Лента новостейМолния