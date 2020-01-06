Названы две самые популярные породы кошек у москвичей

Она объяснила это тем, что в России любят крупных собак и кошек.
Второе место по популярности у москвичей занимают британские короткошерстные кошки.
"И британы, и мейн-куны — это очень крупные кошки, многие хотят большого серого или черного кота, но главное — большого", — считает Литвина.
Специалист отметила, что в Москве наблюдается разнообразие пород. По ее словам, появилось очень много новых короткошерстных, экзотических и редких кошек.
6 декабря 2019, 08:45Кинологи назвали самые популярные в России породы собак