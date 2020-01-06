Названы две самые популярные породы кошек у москвичей

"И британы, и мейн-куны — это очень крупные кошки, многие хотят большого серого или черного кота, но главное — большого", — считает Литвина.

Специалист отметила, что в Москве наблюдается разнообразие пород. По ее словам, появилось очень много новых короткошерстных, экзотических и редких кошек.