Милош Бикович удивил пользователей в сети необычным видом

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович опубликовал в инстаграме фотографию в непривычном для него образе. Усы, борода, мохнатые бакенбарды и смешное выражение лица — удивили многих пользователей.
"Иди ко мне, я странный но добрый", — написал он.
"Ты меня немного напугал. Хорошо выглядишь, но без бороды и усов тебе лучше", — прокомментировал @biiikoviccc.
"Боже! Я сначала вас даже и не узнала", — написала @vlada_goncharuk.
"Классный и неожиданный образ", — присоединилась к обсуждению @aibolidka.
"Подумал, что это Том Харди", — заметил @misterhave.
Милош Бикович пока не рассказал, для чего примерил такой образ, но некоторые стали вспоминать комедию "Холоп", в которой он исполнил главную роль избалованного "мажора" Гришу, которого решает проучить отец, чтобы тот стал приличным человеком.