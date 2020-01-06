Милош Бикович удивил пользователей в сети необычным видом

Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович опубликовал в инстаграме фотографию в непривычном для него образе. Усы, борода, мохнатые бакенбарды и смешное выражение лица — удивили многих пользователей.

"Иди ко мне, я странный но добрый", — написал он.

"Ты меня немного напугал. Хорошо выглядишь, но без бороды и усов тебе лучше", — прокомментировал @biiikoviccc.

"Боже! Я сначала вас даже и не узнала", — написала @vlada_goncharuk.

"Классный и неожиданный образ", — присоединилась к обсуждению @aibolidka.

"Подумал, что это Том Харди", — заметил @misterhave.