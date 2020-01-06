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Культура
2020-01-06T05:13+0300
https://ria.ru/20200106/1563127700.html
Милош Бикович удивил пользователей в сети необычным видом
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РИА Новости

Милош Бикович удивил пользователей в сети необычным видом

05:13 06.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович опубликовал в инстаграме фотографию в непривычном для него образе. Усы, борода, мохнатые бакенбарды и смешное выражение лица — удивили многих пользователей.

"Иди ко мне, я странный но добрый", — написал он.

"Ты меня немного напугал. Хорошо выглядишь, но без бороды и усов тебе лучше", — прокомментировал @biiikoviccc.
"Боже! Я сначала вас даже и не узнала", — написала @vlada_goncharuk.
"Классный и неожиданный образ", — присоединилась к обсуждению @aibolidka.
"Подумал, что это Том Харди", — заметил @misterhave.
Милош Бикович пока не рассказал, для чего примерил такой образ, но некоторые стали вспоминать комедию "Холоп", в которой он исполнил главную роль избалованного "мажора" Гришу, которого решает проучить отец, чтобы тот стал приличным человеком.
Кадр из фильма Холоп
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