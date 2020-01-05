Воробьев и Собянин покатались на лыжах с учениками школы "Шуколово"

"Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством, пожелать здоровья, благополучия, чтобы вы встретились со своими близкими в этот праздник. В будущем году только побед, только успехов!", - сказал Воробьев.

Спортивная школа "Шуколово" была основана в 1962 году и более полувека является основой для сборной Московской области по горнолыжному спорту. Среди ее воспитанников - Леонид Тягачев, Надежда Данилова, Александр Жиров, Александр Хорошилов, Виктор Вайлд, Екатерина Тудугешева, которые представляли сборные СССР и России на крупных международных соревнованиях.

В настоящее время здесь занимаются 300 человек, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, работают 10 тренеров по горнолыжному спорту, а также тренеры по сноуборду и по адаптивной физической культуре.