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Новости Подмосковья
2020-01-05T20:18+0300
https://ria.ru/20200105/1563133852.html
Воробьев и Собянин покатались на лыжах с учениками школы "Шуколово"
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РИА Новости

Воробьев и Собянин покатались на лыжах с учениками школы "Шуколово"

20:18 05.01.2020
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© Фото пресс-служба правительства Московской областиВоробьев и Собянин покатались на лыжах с учениками школы "Шуколово"
Воробьев и Собянин покатались на лыжах с учениками школы Шуколово
© Фото пресс-служба правительства Московской области
Воробьев и Собянин покатались на лыжах с учениками школы "Шуколово"
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин вместе с воспитанниками школы олимпийского резерва "Шуколово" покатались на лыжах и сноубордах со склонов Горнолыжного клуба Леонида Тягачева, который расположен в деревне Шуколово Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
"Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством, пожелать здоровья, благополучия, чтобы вы встретились со своими близкими в этот праздник. В будущем году только побед, только успехов!", - сказал Воробьев.
Спортивная школа "Шуколово" была основана в 1962 году и более полувека является основой для сборной Московской области по горнолыжному спорту. Среди ее воспитанников - Леонид Тягачев, Надежда Данилова, Александр Жиров, Александр Хорошилов, Виктор Вайлд, Екатерина Тудугешева, которые представляли сборные СССР и России на крупных международных соревнованиях.
В настоящее время здесь занимаются 300 человек, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, работают 10 тренеров по горнолыжному спорту, а также тренеры по сноуборду и по адаптивной физической культуре.
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Новости ПодмосковьяСергей СобянинАндрей ВоробьевМоскваМосковская область
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