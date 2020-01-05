Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Зампред комитета Зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против идеи снизить брачный возраст в России , так как, по ее мнению, ни физически, ни морально, ни материально подростки не готовы самостоятельно строить полноценную семью, а в Семейном Кодексе уже предусмотрены исключения для вступления в брачные отношения раньше 18 лет.

Ранее был опубликован план законопроектной деятельности правительства на 2020 год, из которого следует, что Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак. Ведомство намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В частности, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.

Пушкина напомнила, что согласно Семейному Кодексу, вступление в брак возможно с 18 лет. Но, например, при подтвержденном факте беременности, вступить в брачные отношения возможно и с 16 лет, а в некоторых субъектах РФ этот возраст снижен до 14 лет. "После этого подростки становятся полностью дееспособными и не зависят от родителей", - сказала она РИА Новости.

"Конечно, ни физически, ни морально, ни материально они в таком возрасте не могут и не готовы самостоятельно строить полноценную семью. Кроме того, в случае снижения брачного возраста мы можем развязать руки педофилам", - подчеркнула Пушкина.