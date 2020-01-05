Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T19:42+0300
https://ria.ru/20200105/1563133203.html
Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/155213/51/1552135155_0:117:2664:1616_1036x0_80_0_0_1f5eb8dca2bcccf176b0a63f58e0b9d3.jpg
РИА Новости

Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России

19:41 05.01.2020 (обновлено: 19:42 05.01.2020)
332
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против идеи снизить брачный возраст в России, так как, по ее мнению, ни физически, ни морально, ни материально подростки не готовы самостоятельно строить полноценную семью, а в Семейном Кодексе уже предусмотрены исключения для вступления в брачные отношения раньше 18 лет.
Ранее был опубликован план законопроектной деятельности правительства на 2020 год, из которого следует, что Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак. Ведомство намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В частности, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.
Молодожены во время регистрации брака
09:27
Гурцкая оценила инициативу скорректировать брачный возраст
Пушкина напомнила, что согласно Семейному Кодексу, вступление в брак возможно с 18 лет. Но, например, при подтвержденном факте беременности, вступить в брачные отношения возможно и с 16 лет, а в некоторых субъектах РФ этот возраст снижен до 14 лет. "После этого подростки становятся полностью дееспособными и не зависят от родителей", - сказала она РИА Новости.
"Конечно, ни физически, ни морально, ни материально они в таком возрасте не могут и не готовы самостоятельно строить полноценную семью. Кроме того, в случае снижения брачного возраста мы можем развязать руки педофилам", - подчеркнула Пушкина.
"Я против изменения возраста вступления в брак. Моя позиция по этому вопросу однозначна и неизменна. Заключение брака означает наступление полной дееспособности граждан", - сказала она.
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
11 декабря 2019, 03:25
Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
1832008
Обсудить 3
Оксана ПушкинаГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции Кении неподалеку от военной базы США в округе Ламу, на которую было совершено нападение боевиков радикальной исламистской группировки Аш-Шабаб
Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Иностранное военное присутствие в Ираке
Акция в память о генерале Сулеймани у посольства Ирана в Москве
У посольства Ирана в Москве прошла акция в память о генерале Сулеймани
Граждане России, задержанные за секс на пляже в Паттайе, Таиланд
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
Небоскребы делового центра Москва-сити
Синоптики предрекли аномальную погоду на Рождество в России
Шведский музыкант Dr. Alban
На Украине объяснили, почему пустили Dr.Alban после посещения Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео прокомментировал угрозы Трампа нанести удар по объектам в Иране
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
МИД Ирана раскрыл детали ответа на убийство Сулеймани
Сотрудник МЧС
В новогодние праздники более десяти пожаров произошли из-за петард
Строительство газопровода Турецкий поток
Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди
США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут
Наталья Поклонская
Поклонская готова стать российским послом на Украине
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко
Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Житель Тольятти, подозреваемый в краже 50 плиток шоколада из продуктового магазина
Житель Тольятти пытался украсть из магазина около 50 плиток шоколада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:15Армия Хафтара отрицает причастность к удару по училищу в Триполи
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
20:00В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
Лента новостейМолния