МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани

Прощание с иранским генералом Касемом Сулеймани в Багдаде, Ирак

Прощание с иранским генералом Касемом Сулеймани в Багдаде, Ирак

Ранее о намерении попросить правительство Ирака подготовить официальную жалобу на США в международные инстанции высказался комитет по национальной обороне и безопасности парламента Ирака.

"МИД Ирака подает официальную жалобу в Совет Безопасности по поводу убийства Сулеймани и аль-Мухандиса", - говорится в сообщении телеканала.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.