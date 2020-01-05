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МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
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РИА Новости

МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани

17:58 05.01.2020
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© REUTERS / Wissm al-OkiliПрощание с иранским генералом Касемом Сулеймани в Багдаде, Ирак
Прощание с иранским генералом Касемом Сулеймани в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Wissm al-Okili
Прощание с иранским генералом Касемом Сулеймани в Багдаде, Ирак
КАИР, 5 янв - РИА Новости. МИД Ирака подает в Совет Безопасности ООН официальную жалобу на действия США в связи с убийством в Багдаде в результате американского авиаудара видного иранского деятеля Касема Сулеймани и шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Ранее о намерении попросить правительство Ирака подготовить официальную жалобу на США в международные инстанции высказался комитет по национальной обороне и безопасности парламента Ирака.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
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"МИД Ирака подает официальную жалобу в Совет Безопасности по поводу убийства Сулеймани и аль-Мухандиса", - говорится в сообщении телеканала.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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