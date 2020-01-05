В МЧС назвали возможную причину пожара в доме в Пензенской области

Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020

© Фото : СУСК РФ по Пензенской области Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020

САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Причиной пожара в частном жилом доме в Причиной пожара в частном жилом доме в Пензенской области , который в ночь на воскресенье унес жизни трех человек, могло стать курение, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в частном деревянном доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района пожарные после тушения огня обнаружили тела двух мужчин 1948 и 1963 годов рождения и женщины 1940 года рождения. Дом сгорел полностью. Следователи проводят проверку по данному факту.

"Предварительная причина, которую мы считаем основной, - это неосторожное обращение с огнем при курении", - цитирует пресс-служба слова заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС Александра Ближина.