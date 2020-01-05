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В МЧС назвали возможную причину пожара в доме в Пензенской области
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РИА Новости

В МЧС назвали возможную причину пожара в доме в Пензенской области

17:04 05.01.2020 (обновлено: 17:28 05.01.2020)
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© Фото : СУСК РФ по Пензенской областиПоследствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
© Фото : СУСК РФ по Пензенской области
САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Причиной пожара в частном жилом доме в Пензенской области, который в ночь на воскресенье унес жизни трех человек, могло стать курение, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в частном деревянном доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района пожарные после тушения огня обнаружили тела двух мужчин 1948 и 1963 годов рождения и женщины 1940 года рождения. Дом сгорел полностью. Следователи проводят проверку по данному факту.
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"Предварительная причина, которую мы считаем основной, - это неосторожное обращение с огнем при курении", - цитирует пресс-служба слова заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС Александра Ближина.
Уточняется, что Ближин объявил эту информацию в воскресенье на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с участием начальника главка МЧС Сергея Козлова.
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