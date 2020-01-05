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ЛНР призвала ОБСЕ препятствовать силовикам минировать местность
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РИА Новости

ЛНР призвала ОБСЕ препятствовать силовикам минировать местность

15:03 05.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль миссии ОБСЕ в Донбассе
Автомобиль миссии ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автомобиль миссии ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ препятствовать минированию территорий украинскими силовиками у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
В воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook заявил, что 5 января в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе вследствие наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузового автомобиля. По данным штаба, один военнослужащий ВС Украины погиб, один был ранен. В ЛНР заявили, что военнослужащие ВС Украины подорвались при установке мин у линии соприкосновения. По данным ЛНР, один украинский силовик погиб и двое получили ранения.
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"Призываем представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ предпринять меры по недопущению фактов минирования украинскими военнослужащими территории вблизи населенных пунктов", - заявил Филипоненко.
По его словам, данные действия украинских силовиков могут повлечь гибель и ранения гражданского населения.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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