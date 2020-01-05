ЛНР призвала ОБСЕ препятствовать силовикам минировать местность

В воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook заявил, что 5 января в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе вследствие наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузового автомобиля. По данным штаба, один военнослужащий ВС Украины погиб, один был ранен. В ЛНР заявили, что военнослужащие ВС Украины подорвались при установке мин у линии соприкосновения. По данным ЛНР, один украинский силовик погиб и двое получили ранения.