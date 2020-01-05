Испанский парламент не утвердил Санчеса премьером в первом туре

МАДРИД, 5 янв – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента не утвердил кандидата от испанских социалистов Конгресс депутатов испанского парламента не утвердил кандидата от испанских социалистов Педро Санчеса на пост премьера в первом туре голосования, второй тур состоится во вторник.

За кандидата от победившей на ноябрьских досрочных выборах Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) проголосовали 166 депутатов, против – 165, 18 народных избранников воздержались, один депутат не участвовал в голосовании. По закону для победы в первом туре необходимо абсолютное большинство – минимум 176 мандатов из 350.

Для победы во втором туре, который по закону должен пройти через 48 часов после первого, достаточно простого большинства – число голосов "за" должно превышать голоса "против". То есть если ситуация в ближайшие двое суток не изменится, Санчес будет утвержден председателем испанского правительства с минимальным перевесом во вторник.

Санчеса помимо представителей ИСРП (120 мандатов) поддержали депутаты от левой Unidas Podemos (35), c которой социалисты собираются сформировать коалиционное правительство, а также представители более мелких партий, включая правую Баскскую националистическую партию (PNV, 6), "Больше страны" (Más País, 3), Галисийский националистический блок (1), "Теруэль существует" (1) и "Новые Канары" (1).

Против выступили представители Народной партии, крайне правой VOX, центристской "Граждане", правой "Вместе за Каталонию", крайне левой каталонской "Кандидатура народного единства" и ряд других.

Воздержались депутаты от Левых республиканцев Каталонии (ERC) и крайне левой радикальной баскской EH Bildu.

"Это будет первое правительство демократического периода. Мы вершим историю, возможно, в следующий раз нам удастся ее вершить быстрее", - заявила, выступая в конгрессе в воскресенье, представитель социалистов Адриана Ластра. Депутат от ИСРП имела в виду, что по итогам апрельских выборов социалистам и Podemos так и не удалось договориться о формировании коалиционного кабинета, из-за чего депутаты от Podemos в июле не поддержали Санчеса на пост кандидата в премьеры и в стране были назначены досрочные выборы, состоявшиеся 10 ноября.

Она обрушилась с критикой на лидера правой Народной партии Пабло Касадо, обвинив в том, что, выбирая между "интересами Испании и партийными, он всегда выбирает второе". Ластра также возложила на правых вину на рост националистических настроений в Каталонии - по ее мнению, движение за независимость растет из-за их непримиримой позиции, нежелания вести диалог или предлагать варианты решения конфликта. "Вы являетесь фабрикой по созданию новых сторонников независимости, господин Касадо", - заявила депутат от социалистов, обращаясь к лидеру правых.

"Главной угрозой демократии" Ластра назвала представителей крайне правой VOX. "И она (угроза – ред.) уже есть в парламенте. Господа из VOX, вы не хотите построить лучшую Испанию или, как вы говорите, вернуть Испании ее величие. Вы хотите разрушить то, что нас делает великими, – свободу и социальную справедливость", - добавила социалистка, назвав VOX "неофранкистской партией" и "партией ненависти". "Я уверена, что нет лучшего противоядия против крайне правых, чем правительство левых", - заявила Ластра.

Санчес в заключительном слове перед голосованием заявил, что "есть много людей, которые надеются на политический проект", который он собирается реализовывать вместе с Unidas Podemos в случае своего утверждения во втором туре.

В крайне фрагментированном парламенте, где есть представители более 20 политических сил самого разного направления, наиболее принципиальной оказалась позиция 13 депутатов от Левых республиканцев (ERC), выступающих за независимость автономного сообщества. Лидер этой партии Ориол Жункерас, бывший заместитель председателя женералитета, избранный в мае депутатом Европейского парламента, находится в тюрьме. В октябре Верховный суд приговорил его к тринадцати годам заключения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

На этой неделе ИСРП и ERC удалось заключить сделку: социалисты пообещали начать переговоры с каталонским женералитетом (Левые республиканцы входят в коалиционное правительство автономного сообщества) после формирования в Испании кабинета министров, итоги должны быть вынесены на голосование жителей автономного сообщества. В обмен Левые республиканцы согласились воздержаться при голосовании по кандидатуре Санчеса в конгрессе.

Если ситуация до вторника не изменится и народные избранники утвердят лидера ИСРП во втором туре, это положит конец затяжному политическому кризису в Испании. За минувший год в стране дважды прошли досрочные парламентские выборы, а правительство официально находится в статусе исполняющего обязанности с конца апреля прошлого года.