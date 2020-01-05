Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус двух градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Местами пройдёт небольшой снег, на дорогах возможна гололедица, температура воздуха сейчас - плюс 0,4, постепенно она будет понижаться: мы ожидаем сегодня 0 - минус 2 градуса", - сказал Синенков.
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По его словам, воскресенье в столице будет облачным.
"Преимущественно облачно с непродолжительными прояснениями", - сказал специалист "Фобос".
Также он сообщил, что атмосферное давление будет "около нормы".
"Ветер западный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет повышаться до 746 миллиметров ртутного столба", - сказал Синенков.