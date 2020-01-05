На горных курортах Сочи началась продажа единого ски-пасса

Ранее планировалось, что продажа единого ски-пасса стартует в конце декабря. Он делал бы доступными для туристов канатные дороги и трассы курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" (склоны "Альпика" и "Лаура") и курорта "Красная Поляна". По нему гости могут использовать инфраструктуру каждого из трех курортов: прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги. Но погода не позволила этого сделать.