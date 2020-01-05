На горных курортах Сочи началась продажа единого ски-пасса

СОЧИ, 5 янв - РИА Новости. Горные курорты Сочи начинают с воскресенья продажу единого ски-пасса после снегопадов, позволивших открыть большинство трасс для катания, сообщает курорт "Красная Поляна".
Ранее планировалось, что продажа единого ски-пасса стартует в конце декабря. Он делал бы доступными для туристов канатные дороги и трассы курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" (склоны "Альпика" и "Лаура") и курорта "Красная Поляна". По нему гости могут использовать инфраструктуру каждого из трех курортов: прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги. Но погода не позволила этого сделать.
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"Ранее из-за погодных условий и невозможности открытия всех горнолыжных трасс, администрацией курортов было принято решение перенести старт продаж. На сегодняшний момент ситуация с погодой нормализовалась, и 5 января официально запускаются продажи единого ски-пасса, который объединит инфраструктуры трех горных курортов Сочи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что единый ски-пасс можно приобрести в кассах курортов. На выбор гостям предлагается несколько тарифов.
Для удобства туристов между курортами и поселком Красная Поляна курсирует бесплатный микроавтобус SKI BUS.
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